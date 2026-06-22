Solarge, Nederlands innovator en koploper in duurzame zonne-energie, maakt vandaag bekend dat haar SOLO-zonnepanelenlijn officieel is opgeschaald naar het felbegeerte Silver-certificeringsniveau binnen het Cradle to Cradle Certified® Products Program. Deze mijlpaal volgt exact op de planning van de eerdere wereldprimeur in januari van dit jaar, toen Solarge als eerste fabrikant ter wereld de strenge Versie 4.1-certificering op Bronze-niveau in de wacht sleepte. Met deze snelle upgrade naar Silver bewijst Solarge dat circulaire productontwikkeling geen eenmalige prestatie is, maar een continu proces van tastbare verbetering.

Belofte ingelost binnen de eerste helft van 2026

Bij de bekendmaking van de Bronze-status begin dit jaar sprak de directie van Solarge de harde ambitie uit om binnen zes maanden het Silver-niveau te bereiken. Dit doel is nu officieel gerealiseerd. De certificering is afgegeven door het onafhankelijke Cradle to Cradle Products Innovation Institute, op basis van een diepgaande en strenge rapportage door assessment-partner EPEA Benelux. Hiermee verstevigt Solarge haar absolute voortrekkersrol in de transitie naar een volledig circulaire en verantwoorde zonne-energiesector.

Wetenschappelijke onderbouwing en concrete stappen

Waar de Bronze-certificering de fundamentele circulaire opzet en materiaalinventarisatie valideerde, vereist het Silver-niveau stringente, meetbare optimalisaties in het productontwerp en de keten. De onafhankelijke verificatie van de C2C Certified® Circularity-scope bevestigt dat Solarge op de volgende kritieke punten significante vooruitgang heeft geboekt:

Aangescherpte doelstellingen voor hergebruik: Het verhogen van het aandeel gerecyclede materialen afkomstig van consumentenafval (post-consumer).

Een helder gedefinieerde hergebruikstrategie: Ondersteund door transparante en toekomstbestendige ontwerpprincipes (cycling strategy).

Een gestructureerd stappenplan voor demontage: Gericht op het optimaliseren van productontmanteling en het vereenvoudigen van materiaalscheiding (roadmap).

Toekomstgerichte oplossingen voor celbehoud: Het intact houden van de zonnecellen tijdens het recyclingproces, met een gelijktijdige verbetering van de kostenefficiëntie

Door deze gerichte innovaties blijft de SOLO-serie (inclusief de SOLO M10 en SOLO M10 Ultra Low Carbon) leidend in de markt. De panelen behouden hun unieke eigenschappen: ze zijn 100% circulair ontworpen, lichtgewicht, volledig vrij van PFAS en antimoon, en kennen een uitzonderlijk lage CO₂-voetafdruk dankzij de vervanging van zwaar glas en aluminium door circulaire polymeren.

Continue innovatie in de praktijk

De snelle opeenvolging van Bronze naar Silver toont aan dat Solarge circulariteit niet benadert als een statisch eindstation, maar als een dynamisch change management-proces. De criteria voor Material Health en Product Circularity zijn diep verankerd in de interne fabrieksprocessen in Weert, waardoor elke stap in de opschaling direct getoetst wordt aan de hoogste internationale duurzaamheidsstandaarden.

Voor gedetailleerde specificaties omtrent de Silver-certificering van de SOLO M10 en SOLO M10 Ultra Low Carbon kan binnenkort de officiële, publiek toegankelijke Cradle to Cradle Certified® Product Registry worden geraadpleegd.