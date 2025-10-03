Dit jaar opent de Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) met een krachtig statement: de toekomst van mode is circulair. In het hart van deze beweging staat The Circle Club, een platform dat merken, upcyclers en lokale ontwerpers samenbrengt om afval om te zetten in waarde. Voor de pilot bracht The Circle Club 11 duo’s van merken en upcyclers bij elkaar om catwalkstukken te co-creëren die bewijzen dat circulariteit zowel stijlvol als economisch haalbaar is. Van luxe streetwear tot toegankelijke mode: elke samenwerking transformeert afgedankte textielstromen tot unieke kledingstukken.

Deelnemende merken: The Sting, Dante 6, Josh V, Fabienne Chapot, Studio Anneloes, Kings of Indigo, King Louie, Prénatal, Zeeman, Vingino, MUD Jeans.

Upcycling partners: NUTT Amsterdam, Makers Unite, Remake Society, Studio Meike Nieuwenhuis, Thirza Amber, De Steek, Sina Steidinger, Arielle van der Vaart, Fraenck.

De catwalkshow in Haarlem presenteert 11 exclusieve upcycled stukken, elk met een verhaal van transformatie. Waar deadstock en afgedankte kleding nieuw leven krijgen, ontstaat draagbare kunst. De avond verbindt mode en storytelling, met choreografie die symbool staat voor verandering en make-up door Dr. Hauschka die de creatieve visie versterkt.

Maar de impact blijft niet beperkt tot de catwalk. Op 7 oktober start ook de Like–Share–Win campagne, waarbij consumenten kans maken om deze unieke runwaystukken te winnen door in te haken op de socialmediakanalen van de deelnemende merken. Elk kledingstuk is werkelijk one of a kind: nooit eerder gemaakt, nooit opnieuw geproduceerd.

Tegelijkertijd publiceert The Circle Club een gratis Upcycling Toolkit op www.jointhecircleclub.com/ upcycle-toolkit. Deze toolkit bundelt lessen, strategieën en best practices uit de merk–maker-samenwerkingen, en biedt zo een waardevolle bron voor de bredere mode-industrie om de circulaire transitie te versnellen.

De ambitie van The Circle Club

The Circle Club is duidelijk in haar missie: de circulaire mode versnellen door bruggen te bouwen tussen merken, makers, wetenschap en consumenten. Binnenkort wordt samen met alle leden een gedurfde gezamenlijke BHAG (Big Hairy Audacious Goal) vastgesteld om de volgende stappen te bepalen.

“We beginnen met upcycling, maar daar stopt het niet. Samen bouwen we aan de roadmap voor een nieuwe mode-industrie: winstgevend, circulair en klaar voor de toekomst.” – Rachel Cannegieter, oprichter van The Circle Club