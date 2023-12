Utiliteitsgebouwen zoals kantoren, winkels en scholen worden steeds duurzamer. 2022 laat zien dat we inmiddels 32% CO 2 -reductie hebben gehaald. Hiermee ligt Nederland op koers om de doelstelling te halen om in 2030 3,3 Mton restemissies CO 2 uit te stoten, een vermindering van 62% t.o.v. 1990.

Het aandeel gebouwen met minimaal label C is enorm gegroeid sinds de verplichting in 2018 werd aangekondigd. Toen had slechts 22% van de kantoren label C, nu voldoet minimaal 60% van het aantal kantoorgebouwen aan het inmiddels verplichte energielabel C. Het gaat hierbij om 76% van het vloeroppervlak van kantoorruimtes. 10% voldoet nog niet en 30% heeft nog geen label. Gemeenten zetten zich steeds intensiever als toezichthouder in, rechtstreeks of via de Omgevingsdiensten, om in een hoog tempo ook de resterende kantooreigenaren tot minimaal energielabel C te bewegen. Ook groeide in 2023 het aantal gebouwen in de meest duurzame categorie, met energielabel A++ en A+++ als renovatiestandaard, van 6 naar 8% ten opzichte van een jaar eerder. In 2050 moeten alle gebouwen op dit niveau zitten.

Minister Hugo de Jonge: We zijn goed op weg, maar moeten nog meer doen aan verduurzaming van gebouwen. We ondersteunen gebouweigenaren hierbij, zowel financieel als met praktische hulp. Verduurzaming zorgt voor een lagere energierekening en een comfortabeler gebouw. Bovendien verhoogt het de waarde van de panden.

Om de versnelling van de verduurzaming voort te zetten, is wetgeving in voorbereiding om vanaf 2030 minimale eisen te stellen aan de energieprestatie van de gebouwen met winkel-, logies en bijeenkomstfuncties. Hiermee wordt 25% van de slechtst geïsoleerde gebouwen aangepakt. Dit levert gebouweigenaren besparingen op in het energiegebruik en een flink lagere energierekening. Tegelijkertijd verhogen deze maatregelen de waarde van panden en draagt dit in grote mate bij aan de CO 2 -doelstelling van de gebouwde omgeving in 2030. De uitstoot van utiliteitsgebouwen bedraagt 5% van alle uitstoot in Nederland en 27% van de gebouwde omgeving.

Ondersteuning maatschappelijk vastgoed

Het renoveren van maatschappelijk vastgoed kan zowel organisatorisch als financieel lastig zijn. Daarom is de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) tot 2030 beschikbaar. De belangstelling hiervoor is groot. In de eerste twee rondes is voor 150 miljoen euro subsidie uitgekeerd. Voor de derde ronde is 237,5 miljoen euro beschikbaar. Vanaf 22 april 2024 kunnen gebouweigenaren hierop inschrijven. Hiernaast doen 1300 eigenaren mee in het Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk vastgoed. Deze regeling wordt verlengd.

Ontzorging voor mkb

Het ministerie van BZK heeft samen met het ministerie van EZK twee nieuwe programma’s geïnitieerd voor het mkb. Het Ontzorgingsprogramma mkb is erop gericht om kleine en micro-ondernemingen te ontzorgen bij bijvoorbeeld het verduurzamen van het pand en het energiezuiniger maken van processen. Het Programma verduurzaming bedrijventerreinen richt zich op het verhogen van de organisatiegraad op bedrijventerreinen. Georganiseerde bedrijventerreinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen, zoals bij het oplossen van de netcongestie of het aardgasvrij maken van aanpalende wijken.

Provincies kunnen in 2024 subsidie aanvragen om deze beide programma’s te implementeren.