Het United Repair Centre (URC) wil het aantal kledingreparaties per jaar vertienvoudigen. De organisatie verhuist hiervoor naar een nieuwe locatie, een voormalig schoolgebouw op de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West. In de nieuwe ruimte is een groei realiseerbaar van ongeveer 20.000 naar 200.000 kledingreparaties per jaar. Een belangrijke stap in het doel van 300.000 jaarlijkse reparaties in 2028. Hiermee groeit ook het team van 17 naar 60 medewerkers. Het reparatiecentrum opende in 2022 haar deuren in De Hallen in Amsterdam met als missie de groeiende negatieve impact van de textielindustrie een halt toe te roepen. Dit doet het URC door hoogwaardige kledingreparaties uit te voeren voor aangesloten merken en hun klanten. Het URC is een initiatief van creatief textielplatform Makers Unite en outdoor kledingmerk Patagonia. Onlangs sloot sportmerk Decathlon zich bij het URC aan.

Thami Schweichler, CEO United Repair Centre: “Dat nieuwe merken zich hebben aangesloten en we het aantal reparaties kunnen gaan vertienvoudigen laat zien dat kledingreparatie in de lift zit. We zijn hard op weg om ervoor te zorgen dat reparatie het nieuwe normaal wordt in de fashionindustrie. Het is duidelijk dat mensen ervoor open staan om hun kledingstukken te laten repareren en er langer mee te doen. Hoog tijd om onze impact te vergroten.”

Vooruitgang op meerdere fronten

De verhuizing betekent naast een opschaling van het aantal reparaties ook een groei in het aantal werknemers. In het URC werken ervaren kledingmakers met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals een vluchtelingenachtergrond. Zij krijgen hier de kans om hun talent verder te ontplooien in de Nederlandse kledingindustrie. Ook start in oktober een pilot van de URC Academy met tien leerlingen die worden opgeleid tot kledingmaker. Aan het einde van dit jaar maakt het URC ook de stap naar het buitenland: er wordt een filiaal geopend in Engeland.

Reparatie als alternatief voor nieuwkoop

Het doel van het URC is dat kledingmerken reparatie en hergebruik onderdeel maken van hun business- en verdienmodel, zodat de consument het gaat zien als aantrekkelijk alternatief voor nieuwkoop. Op die manier wordt de levensduur van het kledingstuk verlengd en de CO 2 -voetafdruk verlaagd. Voor merken kan implementatie van reparatie ook een rol spelen om te voldoen aan de uitgebreide producentenverantwoordelijkhei d (UPV), die vanaf dit jaar geldt. Schweichler is onlangs uitgenodigd door de Tweede Kamer om te spreken over de uitvoering van de wet. Schweichler: “Reparatie moet mainstream worden en de overheid kan dit steunen door het in de wet op te nemen. Als alle neuzen dezelfde kant op staan kunnen we écht een verschil maken. Repair is the new cool!”

Hoe het URC werkt:

De consument koopt een product van een bij het URC aangesloten merk;

Na verloop van tijd is het product door gebruik toe aan reparatie;

De consument neemt contact op met het merk, dat vervolgens faciliteert dat het product bij het URC terechtkomt;

Het product wordt gerepareerd;

Het product wordt teruggestuurd naar de consument en kan weer een lange tijd gedragen worden.

Opening nieuwe locatie

Op vrijdag 30 juni opent de nieuwe vestiging met een feestelijk evenement. Wethouder Duurzaamheid Zita Pels geeft een korte lezing, evenals ambassadeur van het URC Cathelijne Blok. Ook is het mogelijk om een workshop kledingreparatie te volgen bij de ervaren kledingmakers van het URC.