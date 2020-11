Unilever stelt nieuwe ambitieuze doelen op gebied van voeding van de toekomst

Vandaag kondigde Unilever een nieuw jaarlijks omzetdoel van EUR 1 miljard aan voor plantaardige vleesvervangers en zuivelalternatieven, binnen de komende vijf tot zeven jaar. Deze groei zal worden gestimuleerd door de uitrol van De Vegetarische Slager en de uitbreiding van het aantal vegan alternatieven van merken als Hellmann’s, Magnum en Wall’s/OLA.

Deze doelstelling maakt deel uit van het vandaag gepresenteerde wereldwijde ‘Future Foods’ programma. Dit programma richt zich op twee kerndoelen: mensen helpen over te stappen op gezondere voeding en de milieu-impact van de wereldwijde voedselketen verminderen.

Unilever, tevens producent van Lipton, Ben & Jerry’s en Knorr, wil daarnaast:

De voedselverspilling in haar directe wereldwijde activiteiten van fabriek tot schap halveren voor 2025 – dat is vijf jaar eerder dan al was toegezegd, als onderdeel van de Champions 12.3- coalitiedoelstelling.

– dat is vijf jaar eerder dan al was toegezegd, als onderdeel van de Champions 12.3- coalitiedoelstelling. Het aantal producten dat voedzame voeding levert verdubbelen tegen 2025 – dit zijn producten met een ruime hoeveelheid groenten, fruit, eiwitten of micronutriënten zoals zink, ijzer, omega-3 en jodium.

– dit zijn producten met een ruime hoeveelheid groenten, fruit, eiwitten of micronutriënten zoals zink, ijzer, omega-3 en jodium. Het aantal calorieën en de zout- en suikergehaltes in haar producten verder verlagen. 85% van het Unilevers wereldwijde voedingsmiddelenportfolio zal consumenten helpen hun zoutinname te verminderen tot maximaal 5 gram per dag, tegen 2022. 95% van het verpakte ijs van Unilever zal in 2025 niet meer dan 22 gram aan suiker en 250 Kcal per portie bevatten. Dit komt bovenop de kinderijsjes van het bedrijf, die sinds 2014 max 110 Kcal bevatten.



Hanneke Faber, President Foods & Refreshment van Unilever: ”Als een van ’s werelds grootste voedingsmiddelenproducenten kunnen we een kritieke rol spelen in de transformatie van het wereldwijde voedselsysteem. Het is niet aan ons om te bepalen wat mensen eten maar we kunnen wèl gezondere en plantaardige alternatieven toegankelijk maken voor iedereen. Dit zijn ambitieuze, verstrekkende doelstellingen die aangeven dat we een positieve bijdragen willen leveren aan de wereld.”

“De meeste mensen erkennen inmiddels dat het bestaande voedselsysteem onrechtvaardig en inefficiënt is. Een miljard mensen wereldwijd lijdt honger1terwijl twee miljard mensen te zwaar is of zelfs obesitas heeft.2 Een derde van al het geproduceerde voedsel wordt weggegooid. En de vee industrie is de op een na grootste veroorzaker van de uitstoot van broeikasgassen, na fossiele brandstoffen. Het is tevens een veroorzaker van ontbossing, water- en luchtvervuiling en het verlies van biodiversiteit.”

In 2019 toonde het EAT-Lancet-rapport aan dat een dieet met meer plantaardige voedingsstoffen en minder dierlijke producten een positieve invloed heeft op zowel de gezondheid van mens als milieu5.

Jessica Fanzo, Bloomberg Distinguished Associate Professor of Global Food & Agricultural Policy and Ethics aan Johns Hopkins University en co-auteur van het EAT-Lancet-rapport: “Het dagelijkse eetpatroon van een gemiddeld persoon moet in de komende dertig jaar drastisch veranderen als we iedereen willen voeden zonder de planeet uit te putten. Door de voedselproductie en voedselomgevingen te verbeteren, onze eetgewoonten te veranderen en voedselverspilling tegen te gaan, maken we een begin met het oplossen van deze problemen. De toezeggingen van Unilever zijn ssentieel om mensen te helpen hun eetpatroon aan te passen met gezondere en duurzamere producten, die toegankelijk en betaalbaar zijn.”

Liz Goodwin, Senior Fellow en Director Food Loss And Waste bij het World Resources Institute: “Voedselverlies en -verspilling brengen enorme kosten met zich mee voor de wereldwijde economie, het milieu en de maatschappij. We weten dat voedselverlies en -verspilling verantwoordelijk zijn voor 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen7. Bovendien is het een onnodige verspilling van land en water. Het is van vitaal belang dat zoveel mogelijk bedrijven het probleem van voedselverspilling als prioriteit gaan zien en actie ondernemen om het tegen te gaan. Het is mooi om te zien dat Unilever hierin een voortrekkersrol op zich neemt. Omdat Unilever zo groot is en zo’n breed bereik heeft, zal deze belofte om voedselverspilling te halveren in haar wereldwijde bedrijfsvoering ongetwijfeld anderen stimuleren om ook actie te ondernemen.”

Unilever breidt haar activiteiten op het gebied van plantaardige vleesvervangers en zuivelalternatieven al enkele jaren uit. Amper twee jaar na de overname van De Vegetarische Slager in 2018 is het plantaardige vleesmerk al verkrijgbaar in meer dan 30 landen. Vorig jaar werd het bedrijf geselecteerd als leverancier van de plantaardige Whopper en Nuggets van Burger King in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Op het gebied van ijs werd in 2019 de eerste vegan Magnum door PETA verkozen tot Best Vegan Ice Cream in Engeland. Hellmann’s vegan mayonaise en Ben & Jerry’s zuivelvrije Coconutterly Caramel’d Dairy-Free ijs werden in 2020 door Nielsen uitgeroepen tot een van de 25 meest baanbrekende innovaties in Europa.

In 2019 investeerde Unilever EUR 85 miljoen in ‘The Hive’, haar food innovation centre aan de niversiteit van Wageningen, om zo onderzoek naar plantaardige ingrediënten en vleesalternatieven, efficiënte gewassen, duurzame voedselverpakking en voedingsmiddelen met een hoge voedingswaarde te steunen.

De doelstellingen van de Foods & Refreshment divisie ondersteunen bovendien Unilevers wereldwijde toezeggingen om voor 2023 een ontbossingsvrije toeleveringsketen te realiseren, EUR 1 miljard te investeren in een nieuw klimaat- en natuurfonds en te zorgen dat 100% van haar plastic verpakkingen voor 2039 herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar is.