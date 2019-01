Unilever ontwikkelt duurzame, herbruikbare en navulbare verpakkingen en draagt bij tot het verminderen van afval

Unilever heeft vandaag bekend gemaakt dat negen van haar merken diverse innovaties op het gebied van herbruikbare verpakkingen op de markt gaan brengen. Onder deze innovaties bevinden zich ook vier nieuwe productconcepten. De nieuwe productconcepten zullen worden getest via LoopTM, het eerste afvalvrije webwinkelplatform ter wereld dat vandaag werd aangekondigd.

LoopTM is een platform waarin een coalitie van bedrijven gericht op consumentenproducten samen wordt gebracht, samen met TerraCycle, een internationaal toonaangevend bedrijf op het gebied van recycling. Het innovatieve businessmodel achter LoopTM richt zich op het rechtstreeks leveren van hoogwaardige, duurzame verpakkingen aan de klant, die deze verpakkingen vervolgens weer terugstuurt om ze te laten navullen. Het platform biedt ook de mogelijkheid om op grote schaal samen te werken met andere partijen om verschillende modellen te testen gericht op hergebruik, en om een verandering in het gedrag van consumenten teweeg te brengen. Dit helpt om circulaire verpakkingen in commercieel opzicht levensvatbaar te maken.

Het toonaangevende huidverzorgingsmerk REN Clean Skincare, Hellmann’s, Love Beauty and Planet, Love Home and Planet en Seventh Generation gaan experimenteren met nieuwe herbruikbare verpakkingen die gemaakt zijn van aluminium en glas.

Daarnaast zullen vier Unilever merken als eerste een aantal nieuwe concepten testen via het LoopTM-systeem. De drie wereldwijd toonaangevende merken op het gebied van deodorant Dove, Rexona (in het VK bekend als Sure en in de VS als Degree) en Axe (in het VK bekend als Lynx), wiens producten op jaarbasis door meer dan één miljard mensen wereldwijd worden gebruikt, gaan een hoogwaardige, navulbare deodorantstick, genaamd minimTM, uittesten via het platform. Het ontwerp dat gemaakt is van roestvrijstaal, is minimaal, compact en duurzaam. Het biedt de klant een nieuwe consumentenervaring, zonder gebruik van onnodige materialen. Het product gaat ongeveer een maand mee, afhankelijk van het gebruik. De verpakking is zo ontworpen dat het product zeker 100 keer nagevuld kan worden. Dit betekent dat de verwachte economische levensduur van iedere verpakking ongeveer acht jaar zal zijn. Hierdoor worden er dus mogelijk wel 100 verpakkingen minder weggegooid.

Mondverzorgingsmerk Signal onthulde een nieuw productconcept met nieuwe navulbare tandpastatabletten, Tooth Tabs genaamd. Door deze innovatie hoeven consumenten minder water te gebruiken als ze hun tanden poetsen. Gewoon kauwen, poetsen, spoelen en lachen maar. Zonder afval, zonder gedoe en het is ook nog eens heel goed voor het milieu.

Unilever’s deelname in LoopTM is een aanvulling op de bestaande inspanningen van het bedrijf gericht op de ontwikkeling van een circulaire plastic economie die functioneert en op de ontwikkeling van verpakkingen die daadwerkelijk circulair zijn door de manier waarop ze zijn ontworpen. In 2017 deed Unilever de belofte dat tegen 2025 al haar plastic verpakkingen herbruikbaar, recyclebaar en composteerbaar zullen zijn. Er is al veel vooruitgang geboekt met betrekking tot deze toezegging. De verpakkingsvolumes zijn in absolute zin gelijk gebleven sinds 2010, ondanks de aanzienlijke groei die het bedrijf sindsdien heeft doorgemaakt. Unilever is echter vastbesloten om het gebruik van wegwerpplastic binnen het bedrijf nog verder terug te brengen.

Alan Jope, CEO Unilever: “We willen een einde maken aan de huidige “take-make-dispose” cultuur en richten ons daarom op het ontwerpen van herbruikbare producten. We zijn er trots op een partner van Loop te zijn, dat ervoor zal zorgen dat onze merken zullen worden verpakt in verpakkingen die echt circulair van ontwerp zijn.”