Energieleverancier DELTA Energie introduceert samen met netbeheerder Stedin het Zonalert: een service voor alle klanten van DELTA Energie, met als doel om de pieken op het stroomnet te verminderen. Zonalert meldt iedere vrijdag wanneer zonnepanelen in het weekend de meeste stroom opwekken, zodat klanten zoveel mogelijk hun stroomverbruik op die uren kunnen concentreren. Alle klanten van DELTA Energie kunnen zich hiervoor aanmelden. Wie zich aanmeldt, ontvangt op vrijdag 29 mei de eerste Zonalert.

De afgelopen twee jaar deden Stedin, DELTA Energie en Eneco al proeven om netcongestie tegen te gaan. Kleine groepen klanten van DELTA Energie en Eneco verplaatsten zoveel mogelijk stroomverbruik naar momenten waarop zonnepanelen veel stroom opwekken. Deze proeven verliepen succesvol omdat een significante afname te zien was van de hoeveelheid stroom die aan het stroomnet werd teruggeleverd op zonnige momenten.

Veel opgewekte zonnestroom

Het terugdringen van de hoeveelheid door zonnepanelen opgewekte stroom die het stroomnet opkomt, gebeurt om ‘invoedingscongestie’ tegen te gaan. Dat zijn files op het stroomnet op momenten dat er veel zonnestroom wordt opgewekt.

De proeven van de afgelopen twee jaar speelden zich af in het noorden van Zeeland. De problematiek speelt ook elders in Zeeland en de rest van Nederland. Daarom is Zonalert gericht op alle klanten van DELTA Energie. Ongeveer 80% van de Zeeuwen is klant bij DELTA Energie en daarvan heeft circa de helft zonnepanelen. Stedin heeft als netbeheerder inzicht in waar en wanneer er piekbelasting ontstaat in het stroomnet.

Afschaffen salderingsregeling

Voor zonnepaneelbezitters heeft het verplaatsen van stroomverbruik ook een financieel voordeel. Op 1 januari 2027 verdwijnt de salderingsregeling en wordt het terugleveren van stroom financieel minder interessant. Het is dan aantrekkelijker om stroom die je zelf opwekt, direct binnenshuis te verbruiken óf op te slaan. Minder teruglevering betekent ook minder terugleverkosten.

Timo Idema CTO van Stedin: “We zijn heel blij dat we samen met DELTA Energie doorgaan om gedragsverandering bij zonnepaneeleigenaren tot stand te brengen. Het maakt uit wanneer je energie gebruikt. Als we op een andere manier met ons stroomverbruik omgaan kunnen we het stroomnet veel efficiënter gebruiken. Maar ook als je geen zonnepanelen hebt, help je met het verplaatsen van stroomverbruik mee om netcongestie te beperken.”

Bram Drewes, directeur van DELTA Energie: “We zien dat de energienota de komende jaren op gaat lopen. Onder meer door het verdwijnen van de salderingsregeling. Je kan dat effect tegengaan door zoveel mogelijk stroom die je opwekt ook zelf te verbruiken. Verbruik verplaatsen is de eerste en makkelijkste stap. Vandaar dat wij al onze klanten daarbij gaan helpen met het Zonalert. Sterker nog: ook als je geen klant bent bij DELTA Energie kan je je aanmelden voor Zonalert. Aanmelden kan op https://www.deltaenergie.nl/ zonalert/.”