Umincorp, expert in duurzame plastic recycling heeft officieel de deuren geopend van zijn nieuwe fabriek in de Merwe-Vierhavens in Rotterdam. Deze fabriek is uniek in zijn soort doordat plastic PET-afval uit huisvuil hier volledig gerecycled kan worden tot specifieke nieuwe PET-producten. Hiermee stelt het bedrijf de plastic productieketen in staat om onder andere verpakkingen te produceren waarbij de uitstoot rond de 80 procent lager ligt dan bij het gebruik van gangbare plastic grondstoffen het geval is. De opening werd op 4 november verricht door Hester Klein Lankhorst, directeur van Afvalfonds Verpakkingen en Rinke Zonneveld, directeur van Invest-NL.

De nieuwe fabriek geeft Umincorp de gelegenheid om het grootste deel van het proces, van sortering tot de uiteindelijke recycling, onder één dak samen te brengen. In de fabriek kunnen de plastic flakes die ontstaan uit het wassen, scheiden en versnijden van onder andere huisvuil opgewerkt worden tot granulaat. Door de samenwerking met de recyclinglocatie van Umincorp, PRA in Amsterdam, is het zelfs mogelijk om lastige afvalstromen als de gelaagde multilayer PET plastic verpakkingen op te werken tot grondstoffen voor een nieuwe verpakking.

Jaap Vandehoek, ceo en mede-oprichter van Umincorp, is verheugd met de opening van de nieuwe fabriek: “Het is uniek dat we in deze fabriek op basis van PET uit afval opnieuw hoge kwaliteit PET kunnen produceren. Met deze fabriek zijn we in staat om onze dienstverlening op basis van onze eigen recyclingtechnieken fors uit te breiden. Doordat we meerdere processtappen nu in onze eigen fabriek kunnen zetten, worden we tegelijkertijd flexibeler. Zo nemen we zowel materiaal in dat door onze zusterfabriek PRA wordt geproduceerd als materiaal dat door andere recyclers wordt geproduceerd. We hebben nu alle processtappen in huis hebben om van het ingenomen en gemixte plastic afval specifieke materialen te maken die we direct aan verpakkingsproducenten of brand owners kunnen leveren. Daarmee dringen we de impact van plastic verpakkingen op het milieu sterk terug. Ten opzichte van chemische recycling ligt de uitstoot ongeveer 80 procent lager en het verschil met de productie van nieuw, virgin plastic is nog groter.”

De nieuwe fabriek is gebouwd in een bestaande loods in het Rotterdamse M4H-district, waar volop ruimte is voor de innovatieve maakindustrie. De keuze voor deze locatie bleek uiteindelijk logisch voor Umincorp. Vandehoek: “We zijn een van origine Rotterdams bedrijf en wilden graag een fabriek in Rotterdam oprichten. Hier zitten we temidden van een inspirerend innovatiegebied dat voor ons personeel goed bereikbaar is. Daarnaast is het voor een fabriek als de onze belangrijk dat er goede voorzieningen zijn voor de levering van energie. Deze plek bleek daarvoor bij uitstek geschikt, de fabriek draait nu volledig op windenergie. Het past daarbij uitstekend in onze filosofie om een bestaand gebouw te hergebruiken in plaats van te kiezen voor nieuwbouw.”

De opening van de nieuwe fabriek geeft Umincorp ook de gelegenheid voor verdere uitbreiding. Vandehoek: “Met de opening van deze fabriek hebben we direct een grotere afzetmarkt gecreëerd voor de plastic flakes die PRA kan leveren, daarom onderzoeken we de mogelijkheden om in de regio een fabriek als PRA te bouwen, maar dan ruim twee keer zo groot en met de mogelijkheid om een breder scala aan plastic te kunnen verwerken. Op die manier kunnen we nog grotere stromen afval opwerken tot consumentenproducten, op een bijzonder milieuvriendelijke manier.”