Umincorp, marktleider in duurzame plasticrecycling, integreert dankzij nieuwe investeringen van Invest-NL en Energietransitiefonds Rotterdam het Amsterdamse recyclingfabriek Plastic Recycling Amsterdam (PRA) in zijn bedrijfsstructuur. Deze stap zorgt ervoor dat Umincorp de volledige recyclingketen beheert. Deze strategische keuze bereidt Umincorp voor op komende Europese regelgeving over het verplichte gebruik van gerecycled materiaal in verpakkingen. Het primaire doel van de nieuwe investeringen is het verzekeren van de positie van Unimcorp als rendabele leider in de recyclingsector.

Umincorp, op dit moment 50 procent eigenaar van Plastic Recycling Amsterdam, zal de aandelen van de huidig joint venture partner overnemen en zo volledig eigenaar worden van het Amsterdamse bedrijf. De gehele recyclingketen, van scheiding van verschillende soorten plastic tot de productie van grondstof voor nieuwe toepassingen, komt daarmee in beheer van Umincorp. De Amsterdamse locatie verwerkt jaarlijks meer dan 20 kiloton huishoudelijk plastic afval dat gewassen, vermalen tot flakes en magnetisch gescheiden wordt. Het PET-materiaal van Plastic Recycling Amsterdam en andere bronnen wordt in de recent geopende fabriek van Umincorp Polymers in Rotterdam verder verwerkt tot korrels die dienen als grondstof voor nieuwe consumentenverpakkingen en zo een duurzaam alternatief vormen voor de productie van nieuw plastic.

Met de samenvoeging legt Umincorp nog meer nadruk op de productie van recyclaat, dat vervolgens gebruikt kan worden voor hoogwaardige en consumentgerichte toepassingen. Dankzij de investeringsronde van Invest-NL en het Energietransitiefonds Rotterdam is Umincorp eveneens in staat om nieuwe machines voor beide locaties aan te schaffen die bijdragen aan de hoge kwaliteit van het recyclaat. Daarnaast zal de efficiëntie en capaciteit van beide fabrieken worden vergroot. Umincorp is zo goed voorbereid op de nieuwe Europese regels die gerecycled materiaal verplicht stellen. Minister Jetten heeft recent plannen aangekondigd om vanaf 2027 een minimumpercentage aan gerecycled materiaal verplicht te stellen voor Nederlandse plasticproducenten.

Arjen Wittekoek, general manager van Umincorp is erg tevreden met de investering: “Omdat we nu de gehele recyclingketen beheersen en kunnen investeren in nieuwe machines zijn we in staat om de kwaliteit van de gerecycled plastic korrels nog beter te maken en onze productie verder op te voeren.”