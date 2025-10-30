Een stevige meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer staat pal voor het halen van de klimaat- en energiedoelen. “We roepen deze partijen op om nog voor de Kerst een kabinet te vormen dat Nederland letterlijk en figuurlijk energie geeft,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Dat is nodig voor onze onafhankelijkheid, economische kansen, grip op de energierekening en het klimaat.

Zetelverdeling: stevige basis voor doorpakken

Minstens tweederde van de nieuwe Tweede Kamer wil tenminste de bestaande klimaat- en energiedoelen halen. Deze partijen zullen naar verwachting de basis vormen van de nieuwe regering. Ruim eenderde van de nieuwe Kamer wil die doelen zelfs aanscherpen.

De politieke partijen die het stembusakkoord van de maatschappelijke alliantie ondertekenden, halen samen zo’n 90 zetels. Zij spraken zich daarmee uit voor een stabiel, voorspelbaar en toereikend overheidsbeleid op het terrein van energie en klimaat.

Natuurlijk verschillen de maatregelen waarmee partijen deze doelen willen halen. Naast het overzicht van de verkiezingsprogramma’s geven de doorrekening door het PBL en het stembusakkoord van de Maatschappelijke Alliantie hier meer informatie over.

Het vorige kabinet heeft de winkel van de energietransitie grotendeels opengehouden. Nu is er meer nodig: de mentaliteit van de Deltawerken. De overgang naar oranje-groene energie maakt ons veiliger, sterker en schoner. Dit vraagt stevige keuzes en daadkracht, met duidelijke maatregelen voor 2030, 2040 en verder.

De deur naar effectieve samenwerking ligt open. De wil, het draagvlak én de urgentie zijn er. De kiezer heeft overtuigend gestemd voor de energietransitie. Nu is het aan de politiek om dat om te zetten in beleid dat werkt – voor mensen, bedrijven en toekomst.