Demissionair minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) bezocht vandaag Centrient Pharmaceuticals in Delft op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Ze zag er hoe energie-efficiëntie in de praktijk werkt als motor voor verduurzaming én concurrentiekracht. “Sommige technieken bij Centrient hebben een terugverdientijd van slechts enkele uren,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE. “Energie-efficiëntie is de snelste en slimste klimaatwinst.”

Centrient laat zien dat investeren in energiezuinige technologieën loont: het bedrijf profiteert van een lagere energierekening, minder stilstand van installaties en kostenbesparing. Daarnaast draagt de aanpak bij aan de bredere doelen van het kabinet: het oplossen van netcongestie, het vergroten van de strategische onafhankelijkheid en het beperken van de vraag naar schaarse ruimte en grondstoffen.

Tijdens het bezoek spreekt de minister met vertegenwoordigers van Centrient, de NVDE, de omgevingsdienst en leden van de internationale Energy Efficiency Movement, een netwerk van meer dan vijfhonderd bedrijven uit onder meer de industrie, energie- en ICT-sector. Samen roepen zij op om meer werk te maken van energiebesparing als fundament onder het klimaatbeleid.

Betere handhaving van de bestaande energiebesparingsplicht moedigt bedrijven aan om maatregelen te nemen die zich in vijf jaar terugverdienen. Van der Gaag: “Met gerichte ondersteuning én inspirerende voorbeelden zoals Centrient kunnen we in korte tijd grote stappen zetten.”

Het werkbezoek werd georganiseerd door de NVDE, ABB, Alfa Laval, DCMR en Centrient Pharmaceuticals.