Omdat huiseigenaren wel massaal warmtepompen, zonnepanelen, elektrische auto’s, laadpalen en thuisbatterijen aanschaffen en huurders dat niet kunnen, ontstaat een tweedeling in de maatschappij. Energiebedrijf Frank Energie focust zich als eerste in Nederland op de huiseigenaren die hun woning willen vergroenen.

Via slimme apps en tools kan het energiebedrijf de energieopwekking van zonnepanelen, de opslag in batterijen, het opladen van de elektrische auto en het energieverbruik van warmtepompen en andere huishoudelijk apparaten slim aansturen en op elkaar afstemmen. Zo helpt Frank Energie huiseigenaren om meer geld te verdienen met hun stroom en batterij, meer energie te besparen en tegelijkertijd onbalans en (later) netcongestie op het Nederlandse elektriciteitsnet op te lossen. ,,Mensen denken vaak dat de groene optie wat duurder is. Nu hebben we de unieke situatie dat je met de groene optie ook het meeste kunt besparen en verdienen”, zegt Hans van der Woude, CEO van Frank Energie.

Frank Energie is een van de grootste aanbieders van dynamische energiecontracten. Daarbij wordt de prijs bepaald aan de hand van de handelsprijzen, waardoor de stroom- en gasprijzen elk uur (stroom) en elke dag (gas) kunnen veranderen. Volgens cijfers van de ACM hebben inmiddels 343.000 (5 procent) huishoudens zo’n contract, vijf keer zoveel als anderhalf jaar geleden. Zo’n contract biedt de mogelijkheid om stroomverbruik te verplaatsen of stroom op te slaan in de thuisbatterij op momenten dat het goedkoop is of, zonnestroom terug te leveren als de stroomprijs het hoogst is en of de elektrische auto op te laden als de prijs laag is. Met de batterij kunnen mensen ook handelen op elektriciteitsmarkten. Omdat de groene stroomprijzen momenteel relatief laag zijn, verdient die batterij meer geld op de onbalans of straks op de netcongestiemarkt. Daar betalen netbeheerders om met meer of minder stroom het net in balans te houden of vraag en aanbod van stroom beter op elkaar af te stemmen om overbelasting van het net te voorkomen. Alle prijzen, alle handel, energie-opwek en verbruik, teruglevering en het laden van batterij of auto is bij Frank Energie te volgen en in te stellen via een app.

Om het klimaat te redden wil Nederland zijn CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent en in 2050 met 95 procent terugdringen. Dat betekent dat het land van het gas en andere fossiele brandstoffen af moet en massaal overstapt op groene stroom. Inmiddels hebben 2,6 miljoen woningen zonnepanelen op het dak liggen, hebben tussen de 5000 en 10.000 mensen een thuisbatterij, waren er eind vorig jaar 568.000 warmtepompen geïnstalleerd en rijden er bijna 500.000 elektrische auto’s rond.

Door deze energietransitie ontstaat een scheiding in de samenleving tussen mensen die wel en niet mee kunnen. ,,Die tweedeling is realiteit in Nederland. Dat is best problematisch en daarom is het ook een groot politiek thema”, zegt Van der Woude. ,,Aan de ene kant heb je de mensen die kunnen verduurzamen en veel geld en energie kunnen besparen. Aan de andere kant heb je de mensen die vanuit een huursituatie niet kunnen verduurzamen en structureel meer moeten betalen voor hun energie. Je kunt en mag soms niet eens investeren in een huis dat niet van jou is. Dat draagt bij aan een vorm van ongelijkheid. De andere helft van Nederland, de huiseigenaar die vooroploopt in de energietransitie, zal soms wel zeven keer zoveel stroom door zijn of haar huishouden zien gaan als een huurder. Voor dit profiel volstaat een ouderwetse leverancier niet meer. Daarom kiezen wij vanuit onze rol als duurzame energieaanbieder voor de mensen die wel kunnen verduurzamen. Daar maken wij diensten en producten voor.” Frank levert ‘moderne energie voor de slimme huiseigenaar’. Dat betekent overigens niet dat de huurder niet meer welkom is bij Frank, voegt Van der Woude toe.

Frank Energie ziet dat de huidige energiemarkt transformeert. ,,Dit is een totaal ander model dan wat we vroeger hadden. Het is onvermijdelijk dat iedereen die elektrificeert naar een dynamisch contract zal moeten. Het is alleen de vraag hoe snel dat vuurtje doorgaat, maar bijna 350.000 mensen is een goed begin van een vuurtje”, stelt hij.

Foto: Duracell thuisbatterijen