Van antieke kasten tot design eetkamerstoelen: Nederlanders richten hun huis steeds vaker in met tweedehands meubels. Dat blijkt uit cijfers van Marktplaats. Het afgelopen jaar verhandelden gebruikers bijna 3,9 miljoen tweedehands meubels. Dat is ruim 100.000 keer meer dan het jaar ervoor. De vraag naar kasten, banken en bureaus was het grootst. Nederlanders zoeken niet alleen naar duurzame alternatieven voor de inrichting van hun huis, ook producten voor verduurzaming van het huis zijn sinds het begin van dit jaar in trek op het online handelsplatform. Gebruikers zijn vooral op zoek naar warmtepompen (+102% in de afgelopen drie maanden ten opzichte van een jaar eerder) en zonnepanelen (+89%).

De stijgende interesse in tweedehands meubels en energiebesparende producten was het afgelopen jaar goed te zien op Marktplaats. De categorie Huis en Inrichting werd maar liefst 2,2 miljard keer bekeken; een groei van 56 miljoen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Wat Nederlanders bezighoudt is vaak vrijwel direct terug te zien op de handelssite. Door de hoge inflatie, het aanhoudende grondstoffentekort, transportproblemen en de behoefte aan verduurzaming verwacht Marktplaats dit jaar daarom een voortzetting van deze trend.

Tweedehands meubels vertellen een verhaal

Annemarie Buitelaar, CEO van Marktplaats: “Door deze actuele ontwikkelingen verdiepen Nederlanders zich nog meer in tweedehands en duurzame alternatieven. Het is mooi om te zien dat ook de keuze voor tweedehands meubels steeds normaler wordt. Er zijn immers zoveel mooie meubels en accessoires die een tweede, derde of zelfs vierde leven verdienen. Een kras of een deuk is geen beschadiging meer, maar vertelt een verhaal. Mooi dat deze spullen met hun verhalen via Marktplaats steeds vaker een nieuw thuis vinden. Met het kopen, verkopen of weggeven van alleen al tweedehands meubels via Marktplaats besparen we samen in één jaar tijd 187 duizend ton CO2-uitstoot.* Dat is vergelijkbaar met 163 duizend retourvluchten van Amsterdam naar New York.”

Veel vraag naar zonnepanelen

De toegenomen interesse van Nederlanders in duurzame alternatieven beperkt zich niet alleen tot de inrichting van het huis met tweedehands meubels en -accessoires. Data van Marktplaats laat zien dat huishoudens ook naarstig zoeken naar producten om hun huis te verduurzamen. Nu de gasprijzen tot recordhoogte zijn gestegen, neemt ook de vraag naar energiebesparende producten flink toe op Marktplaats. Nederlanders zoeken vooral veel naar zonnepanelen, in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 35.000 keer. Een jaar eerder lag dat aantal in hetzelfde kwartaal nog op zo’n 18.000 zoekopdrachten. Een stijging van 89%. Ook de vraag naar haardhout en warmtepompen steeg afgelopen kwartaal op het online handelsplatform. Zo zochten gebruikers bijna 60.000 keer naar haardhout en ruim 7.000 keer naar een warmtepomp. Een jaar eerder in dezelfde periode werd er bijna 42.000 keer ‘haardhout’ en zo’n 3.500 keer ‘warmtepomp’ in de zoekbalk van Marktplaats getypt.

Buitelaar: “Niet alleen geldbesparing, maar ook duurzaamheid is een belangrijke beweegreden voor onze bezoekers om via Marktplaats te kopen. Het is fijn om te zien dat steeds meer Nederlanders zich bewust zijn van het verschil dat zij kunnen maken door te kiezen voor tweedehands. Wij kunnen dit gedrag alleen maar aanmoedigen en stimuleren.”

2021: top 10 populairste tweedehands meubels