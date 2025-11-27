47 partijen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben hun handtekening gezet onder de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen. Overheden, woningcorporaties, bouwbedrijven, slopers en specialisten gaan samen aan de slag met circulair slopen, oftewel waardevolle materialen oogsten bij de sloop van gebouwen. Het initiatief komt van de provincie Noord-Holland en de MRA, die hiermee een belangrijke stap zetten richting een circulaire bouwsector in de MRA.

Door op een andere manier opdracht te geven tot slopen en circulaire oogstvoorschriften toe te passen blijven materialen zoals dakpannen, bakstenen, glas, staalconstructies en houten balken behouden. Deze materialen kunnen zo een tweede leven krijgen in nieuwbouw, renovatie- en onderhoudsprojecten. Dit voorkomt verspilling, maakt de bouwsector minder afhankelijk van primaire grondstoffen en zorgt ervoor dat bouwen minder impact heeft op de leefomgeving.

Circulair slopen hoeft niet duurder te zijn dan traditioneel slopen. De eerste ervaringen laten zien dat het zelfs economisch voordeliger kan zijn door de opbrengst van materialen en lagere afvalkosten. De maatschappelijke waarde is nog veel groter door het voorkomen van CO2-uitstoot die nodig is voor de productie van nieuwe materialen.

Samenwerking breidt zich uit

De deal in de MRA bouwt voort op de eerste Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen Noord-Holland Noord, opgezet door provincie Noord-Holland en Circulair Westfriesland. Die werd in januari 2024 door 37 partijen ondertekend. Inmiddels staat daar de teller op 52 partijen en zijn er tientallen circulaire sloopprojecten gestart en succesvol afgerond. Deze aanpak wordt nu uitgebreid naar de bredere MRA-regio. Ook in andere regio’s waaronder Zuid-Holland en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) zijn vergelijkbare trajecten gestart.

Gedeputeerde Esther Rommel van provincie Noord-Holland: “Wat ooit is begonnen als een regionaal initiatief, groeit inmiddels uit tot een beweging met landelijke impact. Ook internationaal is er vanuit de Europese Commissie interesse in de deal. Ik zie dat het circulair slopen steeds meer terrein wint. Met een trots gevoel kijk ik dan ook naar het vervolg van de circulaire deal in de MRA”

Van puin naar pracht

De basis van de deal ligt in het circulair slopen. Daarnaast wordt met deze samenwerking verkend hoe vrijkomende materialen ook daadwerkelijk opnieuw gebruikt gaan worden. Daarvoor is een dashboard ontwikkeld, dat inzicht geeft in waar, wanneer en in welke hoeveelheid bouwmaterialen vrijkomen uit sloopprojecten. Ook toont het dashboard een lijst met specialisten die secundaire bouwmaterialen innemen, verwerken en/of verkopen. Dat draagt bij aan het koppelen van het aanbod van vrijkomende materialen aan de vraag naar secundaire materialen bij renovatie, nieuwbouw en onderhoudsprojecten.

De ondertekenaars

De volgende partijen hebben de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen MRA ondertekend:

Adex Groep, Anew Flooring, Arie Hollenberg, Bottelier, BTZ, C.A. de Groot, Circulair Houtcentrum, Circq, Collectief Circulair, Deegen & Zn., Derbigum, DuSpot, European Building Supply, Foekens, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Almere, Gemeente Amstelveen, Gemeente Diemen, Gemeente Edam-Volendam, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Oostzaan, Gemeente Ouder-Amstel, Gemeente Uithoorn, Gemeente Zaanstad, Gemeente Zandvoort, GP Groot, GreenBiz IJmond, GSF Glasgroep, IDDS, Intermaris, Logchies, Luijtgaarden, Markus, Meijs Ingenieurs, MRA, Natural Plastics International, Ongekend Circulair, Provincie Noord-Holland, Rebrick, RGS, SADC, Schadenberg Bouw, Toekomstgroep, Urban Mine, VERAS en VLZS.

Aan de slag met projecten in 2026

Na ondertekening starten de partijen met concrete oogstprojecten in de regio. De deelnemende partijen komen regelmatig samen om hun vragen, knelpunten en kansen voor innovatie te bespreken. Zo doet de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen dienst als lerend netwerk, waarin kennis wordt gedeeld, nieuwe werkwijzen worden uitgeprobeerd en circulaire ketens worden gevormd.

Emiel Reiding, MRA-directeur: “Deze samenwerking geeft vorm aan de ambitie van de MRA om een toekomstbestendige, circulaire bouwsector te realiseren. Samen met alle ondertekenaars maken we circulair slopen en hergebruik van secundaire bouwmaterialen de nieuwe norm”.