De regering moet verzekeren dat de omzetting van de CSDDD in de Nederlandse wet- en regelgeving effectief wordt voortgezet. De regering moet de Tweede Kamer hieromtrent een gespecificeerd tijdpad sturen, ten gunste van de rechtszekerheid voor de Nederlandse bedrijven. Een motie met deze strekking is op 28 januari jl. met een overgrote stemmeerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. Alleen de fracties van de PVV, BBB, Forum voor Democratie en JA21 (in totaal 48 zetels) stemden tegen.

De ministers Beljaarts (Economische Zaken) en Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) hadden de Tweede Kamer in een brief van 22 januari jl. juist geschreven dat het de verwachting is dat de consultatie van het ontwerp- implementatiewetsvoorstel recentelijk is afgerond, dat er meer dan zestig reacties zijn binnengekomen en dat er nu wordt gewerkt aan een aangepast wetsvoorstel en memorie van toelichting. Het is de verwachting dat het wetsvoorstel in het voorjaar voor advies kan worden aangeboden aan de Raad van State.

Na verwerking van het advies van de Raad van State kan het voorstel waarschijnlijk in het najaar van 2025 naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Tegelijkertijd merkten de ministers op dat de Europese Commissie op dit moment werkt aan een zogenoemd ‘omnibusvoorstel’ dat bedoeld is om de regeldruk van verschillende EU-wetten tegelijk in samenhang terug te dringen. De CSDDD is hier onderdeel van.

Het kabinet onderschrijft het doel van regeldrukvermindering en wil in dat kader inzetten op het terugdringen van dubbele en onnodig complexe rapportageverplichtingen in de gedelegeerde handelingen onder de CSRD en CSDDD. Het kabinet zal aanvullende voorstellen op hun merites beoordelen en houdt daarbij ook de rechtszekerheid voor bedrijven in het oog, zo schrijven de ministers.