Vandaag hebben Prins William en de Earthshot Prize de finalisten van de 2022 Earthshot Prize bekendgemaakt – een getalenteerde groep ondernemers en vernieuwers die vijftien baanbrekende oplossingen aandragen voor de grootste milieu-uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd. De vijftien finalisten maken kans op een prijs van 1 miljoen pond tijdens de tweede jaarlijkse uitreiking van de Earthshot Prize. Er zijn twee Nederlandse finalisten: The Great Bubble Barrier en Gemeente Amsterdam Circulaire Economie.

De prijs is geïnspireerd op de ‘Moonshot’ van president John F. Kennedy, die miljoenen mensen verenigde rond een organiserend doel om de mens op de maan te krijgen en die in de jaren zestig de ontwikkeling van nieuwe technologie katalyseerde.

Prins William zei: “De vernieuwers, leiders en visionairs die deel uitmaken van onze 2022 Earthshot Finalisten bewijzen dat er veel redenen zijn om optimistisch te zijn over de toekomst van onze planeet. Zij richten hun tijd, energie en talent op gedurfde oplossingen die niet alleen de grootste milieuproblemen van onze planeet kunnen oplossen, maar ook gezondere, meer welvarende en duurzamere gemeenschappen kunnen creëren voor de komende generaties. Ik ben zo verheugd om deze vijftien finalisten te vieren en de vijf winnaars van de Earthshot Prize in Boston bekend te maken – de geboortestad van president John F. Kennedy, die de overtuiging van de Earthshot Prize deelde dat schijnbaar onmogelijke doelen binnen bereik liggen als we maar de grenzeloze kracht van innovatie, menselijk vernuft en optimisme inzetten.”

Behalve dat zij in aanmerking komen voor de prijs van 1 miljoen pond, zullen alle finalisten op maat gesneden ondersteuning en middelen ontvangen van de leden van de Earthshot Prize Global Alliance, een ongekend netwerk van bedrijven uit de particuliere sector over de hele wereld die zich inzetten om innovatieve klimaat- en milieuoplossingen te helpen opschalen en hun impact te vermenigvuldigen.

De vijf winnaars worden geselecteerd door de Earthshot Prize Council, een divers team van invloedrijke personen die hun platformen willen gebruiken om inspirerend leiderschap te promoten en dringende inspanningen om de planeet te herstellen en te regenereren te bevorderen.

Tot de leden van de Earthshot Prize Council behoren: ZKH Prins William, Hare Majesteit Koningin Rania Al Abdullah van Jordanië, Cate Blanchett, Daniel Alves Da Silva, Sir David Attenborough, Ernest Gibson, Hindou Oumarou Ibrahim, Jack Ma, Shakira Mebarak, Yao Ming, Luisa Neubauer, Indra Nooyi, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala en Naoko Yamazaki.

De Earthshot Prize is een echt mondiaal project en bestaat uit een diverse groep genomineerden van meer dan 200 mensen en organisaties uit alle werelddelen, een gerenommeerd adviesorgaan van deskundigen en de Earthshot Prize Council die bestaat uit invloedrijke personen die zich inzetten voor positieve milieuacties.

De vijftien finalisten zijn beoordeeld door het adviespanel van deskundigen, bestaande uit wetenschappelijke, academische en vakinhoudelijke leiders. De oplossingen van elk van de finalisten blonken uit in het strenge screeningsproces en werden beoordeeld op hun potentieel om wereldwijd een baanbrekende impact te creëren, en op hun vermogen om ons te helpen onze Earthshot-uitdagingen aan te gaan terwijl ze een positieve impact hebben op mensen, gemeenschappen en de natuurlijke wereld. Er zijn twee Nederlandse finalisten: The Great Bubble Barrier en Gemeente Amsterdam Circulaire Economie.

De prijsuitreiking van de Earthshot Prize vindt plaats op vrijdag 2 december in de MGM Music Hall in Boston. De uitreiking zal wereldwijd worden uitgezonden op de BBC in het Verenigd Koninkrijk, PBS in de Verenigde Staten en Multichoice in Afrika. De show zal ook wereldwijd beschikbaar zijn op YouTube. De première vindt plaats op zondag 4 december.

In 2050 wil gemeente Amsterdam circulair zijn

In 2020 zette de gemeente Amsterdam een radicale stap door zich als eerste stad in te zetten voor een circulaire economie, waarin afval wordt uitgebannen en burgers welvarend zijn. Tegen 2030 zal de stad haar gebruik van nieuwe grondstoffen halveren. Tegen 2050 zal haar economie volledig circulair zijn.

Daartoe wordt afval teruggedrongen op drie gebieden: het voedsel dat Amsterdammers eten, de producten die zij gebruiken en de bouw in de bebouwde omgeving. Het belangrijkste is dat de stad haar inwoners en bedrijven op een andere manier laat denken: van ‘gebruiken en weggooien’ naar ‘herdenken en hergebruiken’.

Twee jaar na de start van de ‘Circulaire Strategie’ van de stad zijn er al dingen aan het veranderen. Toen Covid toesloeg, bijvoorbeeld, hielp de stad lokale textielbedrijven de kosten van kledingreparaties met 80% te verlagen om meer hergebruik aan te moedigen terwijl de huishoudbudgetten daalden.

The Great Bubble Barrier

Het meeste plastic in de zeeën komt uit onze rivieren en kanalen, waar het schadelijk is voor wilde dieren, boten beschadigt en bijdraagt aan de klimaatverandering. Maar als plastic afval eenmaal in onze oceanen terecht is gekomen, is het bijna onmogelijk om het op te vangen en te verwijderen.

In Nederland, een land dat gekenmerkt wordt door zijn waterwegen, heeft een team van oceaanliefhebbers onder leiding van Francis Zoet, Anne Marieke Eveleens en Philip Ehrhorn een ingenieuze manier ontwikkeld om te voorkomen dat schadelijk plastic onze oceanen bereikt. Maak kennis met de Great Bubble Barrier.