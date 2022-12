Trust zet dit jaar en in de komende jaren een grote stap voorwaarts door meer milieuvriendelijke producten in haar portfolio op te nemen. Met de introductie van de Boye, de meest duurzame muismat van Trust, breidt zij het aanbod van milieuvriendelijke producten verder uit.

De Trust Boye heeft de milieuvriendelijke en bewuste koper veel meer te bieden dan de meeste reguliere muismatten op de markt. De Boye is een perfect Clevergreen-product met belangrijke ecologische certificeringen, waaronder FSC®-gecertificeerd natuurrubber in de kern en gerecycled stof (RPET). Bovendien bevat de muismat GRS-gecertificeerd gerecycled polyester op het oppervlak en het stiksel. Er is niet alleen aan het milieu gedacht bij de productie van het product zelf; de verpakking is FSC®-gecertificeerd en is van minimale omvang.

De Boye is de meest duurzame muismat die momenteel verkrijgbaar is in het Trust-assortiment en benadrukt daarnaast de focus van het bedrijf op producten van hoge kwaliteit. Door een zachte toplaag, een middelgroot oppervlak (250x210x3mm) met antislip onderkant en anti-knoop gestikte randen genieten gebruikers van soepele muisbewegingen, verbeterde stabiliteit tijdens het werk en verhoogde duurzaamheid. Het is ook ontworpen met gebruiksgemak in het achterhoofd; zo is de Boye muismat wasbaar en compatibel met alle muissensoren.

De Boye is vanaf half december verkrijgbaar in het groen, zwart en blauw voor de adviesprijs van €9,99.