Minister Karremans heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de opvolging van de toezegging aan D66 van voormalig minister van Economische Zaken (en Klimaat) Micky Adriaansens om een pilot true pricing bij aanbestedingen uit te voeren, voorafgaand aan het commissiedebat Marktordening en consumentenbescherming van deze week (2 oktober). True pricing is een methodiek om (verborgen) externe kosten zoals sociale en milieueffecten toe te voegen aan de marktprijs, zodat de ‘echte prijs’ van een product of dienst inzichtelijk wordt. Met true pricing bij aanbestedingen worden deze verborgen externe kosten meegewogen bij de gunning van overheidsopdrachten, waardoor marktpartijen geprikkeld worden om de kosten te verlagen. Hierdoor krijgen marktpartijen een prikkel om deze externe kosten te verlagen. De minister wil met voorlichting de toepassing van true pricing stimuleren, maar niet dwingend voorschrijven omdat dit kan leiden tot hogere kosten en meer regeldruk.

Naast diverse studies en onderzoeken is er ook in de praktijk ervaring opgedaan met true pricing bij aanbestedingen. Voorbeelden zijn een beddenwascentrale-aanbesteding van het UMC Utrecht, waarbij verborgen kosten van water, stroom en wasmiddel zijn meegewogen, en de toepassing van de Milieukostenindicator (MKI) in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) sector.

De MKI is een voorbeeld van true pricing dat al breed wordt toegepast in de GWW-sector. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt momenteel een wetgevingstraject voor om MKI als instrument te verplichten. Het toepassen van true pricing bij aanbestedingen kent zowel kansen als uitdagingen. Enerzijds kan true pricing bijdragen aan het stimuleren van duurzame innovaties, het creëren van een eerlijker speelveld en bescherming van Europese productie. Anderzijds zijn sociale factoren vaak nog lastig te kwantificeren, wat inzicht in de totale true price bemoeilijkt. Daarnaast moet rekening gehouden worden met verwachte hogere kosten voor aanbestedende diensten.

Er is diverse true pricing(-gerelateerde) informatie beschikbaar voor aanbestedende diensten, onder andere via PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden. Met PIANOo wordt verkend of er behoefte is aan aanvullende informatievoorziening voor aanbestedende diensten.