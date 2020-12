TRIBOO Nordic opgericht in Denemarken – de toekomst van afval in Scandinavië

Op 30 november 2020 opende TRIBOO officieel het Circular Office Innovation Center in Kopenhagen. TRIBOO werd 5 jaar geleden in Nederland opgericht door Marc van der Heijden en Martijn Vinke met het ambitieuze doel om waardeloos afval om te zetten in waardevolle circulaire kantoorinrichting. Na het succesvol introduceren van gezonde en circulaire producten gemaakt van afval op de Nederlandse markt, is TRIBOO klaar om te groeien en de producten op de Scandinavische markt te introduceren. Samen met twee Deense ondernemers Jesper Melballe en Thomas Nielsen werd TRIBOO NORDIC opgericht om deze visie in Scandinavië waar te maken en gezonde en circulaire producten naar Scandinavië te brengen.

Vraag naar Nederlandse circulaire producten

De vraag naar gezonde en circulaire oplossingen is groot in Scandinavië. Groei uit afvalstoffen is dus de beste oplossing om grondstoffen te besparen en CO2 te verlagen. Jesper en Thomas zijn klaar om de strijd tegen de verspilling van grondstoffen op te gaan pakken. De focus van de activiteiten richt zich op Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en IJsland. De merken en circulaire producten van TRIBOO sluiten 100% aan op de duurzame manier van denken in Scandinavië, duurzaamheid zit diep in de vezels van onze cultuur.

TRIBOO NORDIC gaat de merken en circulaire producten op de markt brengen waar in Nederland al spraakmakende successen mee worden geboekt. #GREENGRIDZ, het meubelconstructie paneel met een gezonde missie waarbij afhankelijk van de dikte van het paneel 60% tot 90% minder materiaal nodig is en een CO2 footprint heeft die 60% lager is dan massieve meubelpanelen, 3D-geprinte bloempotten gemaakt van oude koelkasten, NOTRASH afvalbakken gemaakt van PP-afval, EverUse akoestische isolatie gemaakt van celluloseafval, NeverEnding Kichten, de eerste circulaire keuken ter wereld, om er een paar te noemen.

Circulaire ambitie over grenzen heen

Bij de eerste ontmoeting een jaar geleden tussen Marc en Martijn en Thomas en Jesper was het meteen duidelijk, ze deelden met elkaar de visie van TRIBOO. Er moet wat gedaan worden om er voor te zorgen dat we de gevolgen van de onverantwoordelijke lineaire economie en goedkope gedachtes over geld verdienen gaan veranderen. Verantwoordelijkheid nemen als keten en niet andere mensen op zadelen met de kosten en schadelijke effecten van giftige stoffen die we nu in producten verbergen. Bewust kiezen voor geen verspilling en waardering van grondstoffen. TRIBOO is er klaar voor en op zijn Deens gezegd vi gør værdiløst affald til værdifuldt cirkulært kontordesign.

TRIBOO zorgt ervoor dat grondstoffen nooit meer verloren gaan. Bij alles wat ze doen, bouwen ze aan harmonie tussen mens en natuur. Dit doen ze door verantwoordelijkheid te nemen en revolutionaire innovaties in beweging te zetten om maximale impact te maken. TRIBOO levert alles wat nodig is om een kantoor gezond, circulair en met een lage CO2 footprint in te richten. Zij maken op spraakmakende wijze de circulaire economie en afvalloze maatschappij zichtbaar voor iedereen in het interieur.

Verantwoordelijkheid door innovatie

Met revolutionaire innovaties en upcycling technieken worden ‘waardeloze’ afvalstromen van kunststof- en natuurlijke vezels veranderd in ‘waardevolle’ circulaire kantoorinrichting. Als circulaire supplychain nemen zij verantwoordelijkheid voor de grondstoffen en circulaire producten. Zo transformeren kosten naar waarde stromen en is ook de retourlogistiek op orde. De kernactiviteiten bestaan uit het inrichten van kantoren, leveren van circulaire producten en het ontwikkelen van klant specifieke producten gemaakt van afval. Daarnaast leveren zij alle diensten die passen bij goed onderhoud, meubelmanagement en logistiek.