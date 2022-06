Massieve meubelpanelen als spaanplaat en diverse vezelplaten zijn een integraal onderdeel van ons dagelijks leven. Je ziet ze op het werk in de vorm van meubilair als bureaus, tafels, pantry’s, kasten, wanden en thuis als keukens, deuren en bedden. Dit houtmateriaal kon tot op heden niet hoogwaardig worden hergebruikt. Per jaar belandt zo 70 miljoen ton aan meubilair in de verbrandingsoven voor energieproductie. Vervuilende stoffen belanden zo in ons water, lucht en bodem en hebben een negatieve impact op de planeet. Zou het niet mooi zijn als we de grondstoffen niet langer verspillen maar veranderen in een hoogwaardig materiaal dat helpt onze wereld schoner te maken. Het waardeloze “afval” van de ene keten wordt omgezet in een waardevolle grondstof voor een andere keten. Vanaf vandaag kan het anders. TRIBOO en Dekker Zevenhuizen sluiten de grondstoffenkringloop en brengen samen een disruptieve circulaire oplossing op de markt voor werkbladen in de kantoorindustrie.

Al geruime tijd werken beide bedrijven samen om met #greengridz constructie panelen meubelen te bouwen met minder materiaal, minder CO2 en met grondstoffen gewonnen uit afvalrestromen. De filosofie van beide bedrijven bij de ontwikkeling ervan is simpel, hoe minder materiaal je gebruikt hoe minder materiaal je hoeft her te gebruiken. Meer circulair als materiaal niet gebruiken gaat het niet worden.

Echter ook de #greengridz panelen zijn op een gegeven moment toe aan vervanging. Hier komen beide bedrijven met een baanbrekende innovatieve oplossing op de Nederlandse markt om de lichtgewicht meubelpanelen terug te nemen en te veranderen in een hoogwaardige grondstof voor de industrie. Via een upcyclingstechniek kunnen de terug genomen niet recyclebare panelen worden veranderd in actieve koolstof. Een van de toepassingen hiervan zijn filters die worden gebruikt voor de ontkleuring, ontgeuring en adsorptie van lucht, water of giftige stoffen.

Het voordeel voor de klanten van beide bedrijven is enorm. Naast alle milieu voordelen die een #greengridz paneel al heeft, veranderen nu ook de end of life kosten in een waarde stroom voor de eigenaar van de panelen. Geen kosten voor verwerking van schadelijk afval meer en samen delen in de winst van de opbrengst van de waarde van de grondstof. Daarnaast wordt er direct voldaan aan de nieuwe wetgeving die in veel landen al verplicht stelt dat behandeld en onbehandeld hout gerecycled wordt. Hiermee wordt een integrale oplossing voor bedrijven beschikbaar die hen helpt de bedrijfsvoering te verduurzamen, CO2 te reduceren en praktische invulling te geven aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het industriële potentieel zal een enorme positieve impact hebben op de circulaire economie en energie-efficiëntie.

De ambitie gaat echter nog veel verder. Nederlandse gebouwen staan vol met meubilair dat is gemaakt van massieve panelen waarvan het hout is gebonden en afgewerkt met ongezonde en giftige stoffen als formaldehyde, cyanaten en fenol hars. TRIBOO gaat alle ongezonde en waardeloze meubelen in Nederland veranderen in gezonde en waardevolle circulaire meubelen. Ook de ongezonde massieve panelen worden terug genomen en worden in dezelfde loop vervangen voor gezonde en circulaire #greengridz constructie panelen. Hiermee wordt er samen met de klant verantwoordelijkheid genomen en worden stap voor stap ongezonde meubelen eenvoudig gewisseld voor gezonde.

Om het logistieke retourproces van de panelen te faciliteren wordt de grondstoffen HUB in Zevenhuizen opgezet en in bedrijf genomen. Zo vinden de herbruikbare grondstoffen gecoördineerd hun weg weer terug naar de producent en wordt de grondstoffenkringloop gesloten en geborgd.

#greengridz, het meubelconstructie paneel met een gezonde missie gaat op industriële schaal het verschil maken bij het schoonmaken van onze planeet. Met de disruptieve technologie, circulair business model en professionele retourlogistiek ontstaat een mooie synergie tussen de houtverwerkende industrie, de bouw- en meubelindustrie en de lucht- en waterzuivering. Het doel om een wereld te creëren waarin afval fossiele materialen vervangt is weer een stap dichterbij gekomen. Een win win win situatie voor iedereen.