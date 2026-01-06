Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie per trein. Die trend krijgt nu ook een eigen podium op de Vakantiebeurs in Utrecht. Van 8 tot en met 11 januari staan Better Places, Choo-Choo en Low Carbon Travels samen in de Jaarbeurs Utrecht met een opvallende stand die helemaal draait om treinreizen. De drie organisaties bundelen hun krachten om bezoekers te laten ervaren hoe avontuurlijk, comfortabel en eenvoudig een reis met de trein is.

Internationale treinreizen in de lift

Internationale treinreizen vanuit Nederland zitten stevig in de lift. Zo zag NS International in 2024 een groei van 10 procent in de verkoop van internationale treintickets, vergeleken met het jaar ervoor. Bij Choo-Choo, dat enkel internationale treinreizen aanbiedt, was dat maar liefst 25 procent. Ook bij reisorganisatie Better Places is een verschuiving zichtbaar. Naar bestemmingen als Noordwest-Spanje, Zweden en Roemenië koos 20 procent voor de trein. Voor Bretagne was dit zelfs 40 procent. Die ontwikkeling sluit aan bij een bredere trend: reizigers zoeken avontuur, met minder vliegen, een rustiger tempo en meer aandacht voor beleving.

Avontuurlijk en comfortabel

Hoewel de interesse toeneemt, denken veel mensen ten onrechte dat een internationale treinreis ingewikkeld is.

Manuela Talana, oprichter van Choo-Choo: “Mensen zijn heel nieuwsgierig, maar weten niet goed waar ze moeten beginnen. Wij hebben daarom het boeken van een trein net zo makkelijk gemaakt als zelf een vlucht boeken”.

Saskia Griep, oprichter van Better Places, beaamt het belang daarvan: “Veel bestemmingen zijn inmiddels heel goed bereikbaar via het spoor. Als je ’s ochtends instapt kan je nog dezelfde avond in Spanje uit eten. Op langere routes voeg je onderweg een leuke tussenstop toe, of neem je de nachttrein.”

Een nagebouwd stationsplein op de beurs

De gezamenlijke beursstand, in samenwerking met NS International, is een echte blikvanger. Bezoekers stappen in hal 8 bij stand E034 een sfeervol stationsplein op, compleet met internationale loketten, conducteurs in uniform en een treinkop van de nieuwe EuroCity Direct. Treinexperts van Choo-Choo, Low Carbon Travels en Better Places beantwoorden vragen over populaire treinbestemmingen, en de beste routes ernaartoe. Tijdens alle beursdagen zijn er presentaties over treinreizen en bezoekers maken elke dag kans op internationale treintickets. Zo zijn er Interrail-passen en retourtickets voor de nachttrein van European Sleeper te winnen.