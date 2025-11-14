Tree Composites is tijdens de feestelijke uitreiking van de 20e editie van de KVK Innovatie Top 100 in de Jaarbeurs Utrecht uitgeroepen tot het meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland. De Delftse spin-off ontwikkelde een revolutionaire verbindingstechnologie op basis van composiet en hars, die staalconstructies in offshore windturbines sterker én duurzamer maakt.

Tree Composites is tevens winnaar in de categorie Energietransitie. De jury roemt de onderneming om haar dieptechnologische aanpak, de bewezen impact op duurzaamheid en de potentie om internationaal door te groeien. Innovator Ruud Koornstra, voorzitter van de hoofdjury: “De innovatie van Tree Composites is een schoolvoorbeeld van hoe toonaangevende wetenschap en vernieuwend mkb-ondernemerschap samenkomen. Het is een harde, schaalbare innovatie met directe maatschappelijke waarde. We hebben dit jaar een recordaantal sterke inzendingen gezien en dat stemt mij trots en hoopvol voor de toekomst van Nederland als innovatieland.”

Innovatiekracht blijven stimuleren

“Nederland zit vol slimme en moedige ondernemers, dat laat Tree Composites zien,” aldus minister Karremans van Economische Zaken. “Van innovatieve energie-oplossingen tot nieuwe manieren van produceren: we durven technologieën te ontwikkelen die écht verschil maken. Onze mkb’ers zijn daarin onmisbaar en laten zien hoe snel we kunnen vernieuwen. Daarom moeten bedrijfsleven en overheid samen blijven investeren: 3% van het bruto binnenlands product in onderzoek en ontwikkeling, zodat innovatie onze economie ook in de toekomst sterk houdt.”

Vijf categorieën, vijf winnaars

Naast de overall winnaar zijn ook de beste innovaties per categorie door KVK bekendgemaakt:

Agrarisch, infra en water : The Great Bubble Barrier uit Amsterdam met een innovatieve oplossing tegen plasticvervuiling in rivieren.

: The Great Bubble Barrier uit Amsterdam met een innovatieve oplossing tegen plasticvervuiling in rivieren. Circulaire economie : Baril Coatings uit Den Bosch met biobased coatings met lage CO₂-footprint.

: Baril Coatings uit Den Bosch met biobased coatings met lage CO₂-footprint. Energietransitie : Tree Composites uit Delft.

: Tree Composites uit Delft. Arbeidsmarkt en samenleving : Ink Invent uit Nieuwegein maakt retroreflectie mogelijk in verf en lak, voor betere zichtbaarheid en verkeersveiligheid.

: Ink Invent uit Nieuwegein maakt retroreflectie mogelijk in verf en lak, voor betere zichtbaarheid en verkeersveiligheid. Gezondheid en voeding: Whispp uit Leiden met een spraakversterkende technologie voor mensen met een spraakbeperking.

Innovatiebelofte: erkenning voor veelbelovende start-ups

Nieuw dit jaar is de uitreiking van vijf Innovatiebelofte-awards. Deze erkenning is bedoeld voor start-ups zonder bewezen verdienmodel, maar met een veelbelovende innovatie:

Agrarisch, infra & water : Bionomic uit Oegstgeest met slimme biotechnologie voor weerbare landbouwgewassen.

: Bionomic uit Oegstgeest met slimme biotechnologie voor weerbare landbouwgewassen. Circulaire economie : Human Material Loop uit Geleen maakt van menselijk haar circulair designmateriaal.

: Human Material Loop uit Geleen maakt van menselijk haar circulair designmateriaal. Energietransitie : Currentt uit Leiden met een cyberveilig lokaal systeem voor duurzame energie.

: Currentt uit Leiden met een cyberveilig lokaal systeem voor duurzame energie. Arbeidsmarkt en samenleving : Scherp in Veiligheid uit Heerenveen levert integraal advies voor publieke veiligheid en orde.

: Scherp in Veiligheid uit Heerenveen levert integraal advies voor publieke veiligheid en orde. Gezondheid en voeding: Saturn Pelvic Health uit Uden met een technologie voor betere bekkenbodemzorg wereldwijd.

Zuid-Holland koploper in innovatie

De provincie Zuid-Holland is dit jaar het sterkst vertegenwoordigd in de KVK Innovatie Top 100 met 29 bedrijven. Noord-Holland volgt met 15 bedrijven, gevolgd door Noord-Brabant en Utrecht met elk 13 noteringen. De KVK Innovatie Top 100, dit jaar gepresenteerd tijdens de KVK Ondernemersdagen, is een jaarlijks overzicht van de meest vernieuwende mkb-bedrijven van Nederland. Er is geen geldprijs aan verbonden; de erkenning en zichtbaarheid zijn de beloning.

Bekijk de ranking per categorie en per provincie (Excel-bestand)