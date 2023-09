IDS maakt bekend dat het BigMile gaat integreren in haar Freight Forwarding en Control Tower oplossingen. Met deze samenwerking slaan beide organisaties de handen ineen om de klanten van IDS te voorzien van data, rapportages en advies omtrent CO2- uitstoot en reductie in transport.

Door de komst van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een grote groep bedrijven vanaf 2025 verplicht om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties. Een aantal daarvan moet dit nu al. De verwachting is dat uiteindelijk steeds meer organisaties de groei moeten, én, vanwege marktvraag en merkreputatie, ook willen combineren met diverse duurzame initiatieven.

Van data, via inzicht naar actie

Continuous improvement zit in het DNA van IDS. “Dagelijks begeleiden wij klanten bij het navigeren naar slimme transportkeuzes, zoals het reduceren van lege kilometers door het slim combineren van vrachten en zendingen. Alles met als doel de performance te verhogen, kosten te verlagen en nu steeds vaker ook het reduceren van de CO2-uitstoot”, zegt Leon de Koning, Managing Director van IDS.

Als logistiek control tower organiseert en regisseert IDS het inbound en/of outbound transport voor haar klanten. Hiervoor werkt de onderneming samen met een groot aantal vervoerders. De ene keer is dat met een reeds bestaande vervoerder vanuit de klant, de andere keer een geselecteerde vervoerder uit het grote IDS netwerk met landenspecialisten. “Al jaren maken wij daarbij ook berekeningen omtrent CO2-uitstoot zichtbaar via dashboards en deze bespreken we in Performance Review Meetings. Veel ervaring die we meenemen naar de volgende fase”, laat De Koning weten.

Die volgende fase gaat IDS in met de integratie van BigMile. “Het partnership met BigMile zorgt ervoor dat wij als non-asset en onafhankelijk ketenregisseur het transport nu ook echt competitief kunnen incorporeren in de diverse duurzaamheidsstrategieën en doelen van onze klanten.”

CO2Trackr helpt organisaties op weg

Voor organisaties begint de rit met het in kaart brengen van de huidige situatie. Hiervoor heeft IDS de CO2Trackr ontwikkeld. Aan de hand van historische data geeft de CO2Trackr inzicht in de huidige carbon footprint, om vervolgens met simulaties de route naar het besparingspotentieel uit te stippelen.“De tooling van BigMile is precies wat we zoeken, namelijk een digitale oplossing waarmee we harde data en ‘what-if’ scenario’s op zendingniveau direct kunnen vertalen naar inzicht en actie”, aldus de Koning.

Goed voorbereid op de toekomst

Jan Pronk, Managing Director van BigMile, zegt over de samenwerking: “De klimaatverandering is een wereldwijd probleem dat om grensoverschrijdende supply chain-oplossingen vraagt. We zien in de praktijk dan ook steeds meer bedrijven die samenwerken aan duurzame initiatieven die bijdragen aan aanzienlijke emissieverlaging. BigMile en IDS faciliteren dit. Dankzij de integratie met onze Emission API kan IDS haar klanten voorzien van accuratere inzichten in hun eigen carbon footprint. Vervolgens kunnen de transportregisseurs van IDS samen met de klanten naar de data en analyses uit BigMile kijken naar initiatieven die de uitstoot terugbrengen.”

Daarnaast benadrukt Pronk dat, met het oog op de aankomende wetgeving voor CO2-rapportage, de softwareoplossing aan de ISO-normering voldoet. “We verwachten dat ISO14083 de nieuwe, internationale standaard wordt bij de berekening en toewijzing van CO2-uitstoot. Bedrijven en instellingen zijn met BigMile goed voorbereid op de toekomst.”