BigMile, leverancier van software voor het calculeren, rapporteren en communiceren van transport-gerelateerde CO2-uitstoot, maakt bekend dat de BF Global Group voor BigMile heeft gekozen. ‘Voor elk bedrijf wordt het vanzelfsprekend om een CO2-boekhouding op te zetten naast de financiële boekhouding ’, weet Joost Janssen van de BF Global Group.

De BF Global Group biedt als control tower met wegtransport (BF Global Logistics), lucht- en zeevracht (BF Global Freight+), warehousing en distributie (BF Global Warehouse) een totaalconcept aan. Opdrachtgevers komen vooral uit het hogere segment fashion, hightech, huishoudelijk en chemie. Met vestigingen in Raamsdonksveer, Belfeld, Venlo en Enschede beschikt het bedrijf over 65.000 m² opslagcapaciteit.

De BF Global Group is recent gestart met het in kaart brengen van CO2-uitstoot voor de logistieke dienstverlening. ‘Helemaal in onze bedrijfstak is het noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen systematisch te reduceren, en wel zo snel mogelijk. Het vervoer over water, door de lucht en over weg laat veel sporen na’, zegt Joost Janssen, Business Support & Implementation Manager bij de BF Global Group. ‘Het is maatschappelijk gezien noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen systematisch te reduceren, en wel zo snel mogelijk.’

Onderdeel van de bedrijfsvoering

Volgens Janssen wordt rapporteren op CO2-uitstoot uiteindelijk een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering: ‘Goed registreren van de brongegevens uit de operatie, accuraat verwerken tot cijfers die voor verantwoording, rapportage en analyse gebruikt worden. Deze worden gecontroleerd door een accountant die een goedkeurende verklaring geeft; dat wordt de norm.’

BF Global is voorlopig zelf nog niet rapportageplichtig, maar veel van de opdrachtgevers straks wel. ‘We willen hier klaar voor zijn en hen mee laten veren op ons format. Dat doen we samen met BigMile. Dat is een bewezen systeem om de transport-gerelateerde CO2-footprint bij te houden op klantniveau.’

Datakwaliteit

Sven Poot, Business Development Manager bij BigMile, voegt eraan toe: ‘Samenwerking in de keten is noodzakelijk voor structurele verlaging van de transport-gerelateerde carbon footprint. Voor control towers is het verkrijgen van toegang tot data van hun vervoerders noodzakelijk, maar ook uitdagend. Ik heb de BF Global Group leren kennen als een hands-on bedrijf dat niet afwacht tot het perfecte moment zich aandient. En waarom zou het? We zien bij andere BigMile gebruikers de tendens dat de datakwaliteit in de loop van tijd geleidelijk aan steeds meer verbetert. Het is dus belangrijk om gewoon te starten. En dat is precies wat BF Global aan het doen is.’