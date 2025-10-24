De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beursgenoteerde ondernemingen bij het opstellen van hun verslaggeving over 2025 om extra aandacht te besteden aan de toezichtprioriteiten van de European Securities and Markets Authority (ESMA) en transparante duurzaamheidsverslaggeving. Deze punten zijn ook relevant voor auditcommissies die toezicht houden op het rapportageproces en voor accountantsorganisaties die de verslaggeving controleren.

Geef aandacht aan de ESMA-toezichtprioriteiten in verslaggeving over 2025

ESMA publiceerde op 14 oktober haar toezichtprioriteiten voor de verslaggeving over 2025. De AFM let komend jaar extra op deze punten. Samenvattend gaat het om:

1. Financiële verslaggeving: geopolitieke risico’s en onzekerheden, en gesegmenteerde informatie (IFRS 8)

2. Duurzaamheid: overwegingen van materialiteit bij rapportage volgens ESRS, en de scope en structuur van het duurzaamheidsverslag

3. De juiste toepassing van het European Single Electronic Format (ESEF): ESMA heef een overzicht gemaakt van veelvoorkomende ESEF-fouten in het kasstroomoverzicht

Ook belicht ESMA in haar publicatie het belang van connectiviteit tussen financiële- en duurzaamheidsinformatie, recente IFRS-ontwikkelingen, en het belang van consistentie bij het gebruik van Alternative Performance Measures (APM’s).

Communiceer transparant over impact, risico’s en kansen en de dubbelematerialiteitsanalyse

Een transparante toelichting over de impacts, risks and opportunities (IRO’s) helpt de lezer van het duurzaamheidsverslag te begrijpen hoe de onderneming de samenleving en het milieu beïnvloedt, en hoe externe factoren de eigen bedrijfsvoering kunnen raken. Deze IRO’s vormen de input voor de dubbelematerialiteitsanalyse. De dubbelematerialiteitsanalyse speelt een sleutelrol bij de duurzaamheidsrapportage. Zie ook onze rapporten Tien navigatiepunten voor goede toepassing CSRD en De onderneming en haar plek in de wereld: 3 focuspunten voor CSRD.

Let ook op de geactualiseerde Corporate Governance Code

De AFM wijst op de in maart 2025 geactualiseerde Corporate Governance Code. In de geactualiseerde Corporate Governance Code is nu ook de verklaring omtrent risicobeheersing (VOR) opgenomen. Daarmee zijn de verantwoordelijkheden van bestuurders en commissarissen voor risicobeheersing duidelijker vastgelegd.