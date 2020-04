Transparante, circulaire en regeneratieve ketens behouden aansluiting met kantoren

Om ook in het thuiskantoor te genieten van transparante, circulaire en regeneratieve ketens bieden Circular Coffee Collective, ptthee, Mesjokke en SOOP vanaf vandaag hun producten ook aan in proefpakketten van een maatje kleiner.

Circular Coffee Collective, ptthee, Mesjokke en SOOP leveren koffie, thee, chocolade en zepen aan bedrijven, maar worden geconfronteerd met de nieuwe realiteit van het thuiswerken. Voor de ondernemers reden om op een creatieve manier beslissers en eindgebruikers van bedrijven ook in hun thuiskantoren met proefpakketten te bereiken, om zo na de crisis direct de vaak weinig inspirerende en onduurzame koffiecorners samen aan te kunnen pakken.

Impact corona op waardeketens eerlijke producten

Thuiswerken heeft grote impact op de ketens achter je kopje koffie, thee of chocolademelk. Waar veel ‘Corona-initiatieven’ zich richten op de lokale individuele ondernemers in Nederland is voor dit collectief het behoud van aansluiting tussen de ketens met de eindgebruikers van de kantorenmarkt het vertrekpunt. “Het zijn juist de kleine koffie- en cacaoboeren en de lokale Nederlandse boer voor kruidenthee waar we de kantorenmarkt direct mee verbinden, en juist deze mensen worden hard geraakt als we minder gaan consumeren. Zo’n keten valt dan helemaal in elkaar als we niet oppassen, met de grote plantages en landerijen met spek op de botten als winnaars, en niet degenen die het eigenlijk het hardst konden gebruiken.” aldus Maarten van Keulen van CCC.

Eerlijke ketens voor de bedrijfsvoering van kantoren

Verduurzaming van de bedrijfsvoering van kantoren staat hoog op de agenda van organisaties. Producten uit transparante, circulaire en regeneratieve ketens vinden dan ook steeds meer hun weg richting kantoren. Met de mogelijkheden van vandaag de dag kunnen deze ketens helemaal, van begin tot eind, inzichtelijk worden gemaakt. Als eindconsument ken je zo de gezichten van je koffieboer, je chocolatier of de verpakker van je zakje thee.

Verbinden door waardengedreven werkgeverschap

Volgens Bart Aupers van SOOP is het voor kantoren belangrijk ook nu de ingeslagen weg van verduurzaming van de bedrijfsvoering door te zetten. “Juist waarden als duurzaamheid zijn een sleutel in de verbinding met de hoogopgeleide werknemer, meer dan alleen een forse salarisstrook. Waardengedreven werkgeverschap laat je ook zien door de koffie en thee die je serveert, de chocolade op de tafel en zeep in de dispenser.”

Circulaire koffie. Van deze koffie kennen we iedere schakel die erbij betrokken is geweest en werken we toe naar een afvalvrije wereld. Zo werken we bijvoorbeeld in Colombia toe naar een afvalvrij landbouwsysteem, zijn we betrokken bij een herbebossingsproject in Rwanda en krijgen onze jute zakken in Nederland een tweede leven.

Regeneratieve thee. ptthee zaait bloemen en kruiden in bij Nederlandse boeren. Zo komen er meer vogels en insecten terug en wordt de biodiversiteit vergroot, terwijl jij geniet van de lekkerste thee. Hoe meer mensen kiezen voor deze thee, hoe meer er wordt ingezaaid en des te sneller de Nederlandse natuur herstelt.

Volledig traceerbare chocolade. Mesjokke maakt ambachtelijke chocolade waar alle ingrediënten – de cacao, de suiker en de melk – volledig te traceren zijn. Samen met partners in onder andere Nicaragua, Madagaskar en Indonesië worden op deze manier afspraken gemaakt over een mooiere, eerlijkere en duurzamere wereld.

Zeep gemaakt van afval. De zepen van SOOP zijn gemaakt van sinaasappelschil en koffiedik, grondstoffen die normaliter als “afval” worden beschouwd. Afval krijgt op deze manier een mooie meerwaarde en het gebruik van onduurzame grondstoffen in zeep wordt voorkomen.

Verpakkingen. Als er niet in afvalvrije statiegeldsystemen geleverd kan worden, zoeken we een circulair alternatief. Onze wegwerpverpakkingen zijn gemaakt van Paperwise, papier gemaakt van landbouwafval dat ook volledig thuiscomposteerbaar is. Gemaakt van afval en volledig op te nemen in een volgende cyclus dus!