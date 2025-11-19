Op dinsdagavond 18 november vulde de zaal van Nieuwspoort zich met ruim 220 bij het voedselsysteem betrokken mensen voor een heerlijk diner van The Farm Kitchen. In het hart van de Haagse politiek waren de onderwerpen eiwittransitie, maatschappelijke waarde, gezond lekker eten en duurzame landbouw het gesprek van de dag. Meer dan de helft van de bezoekers aan het diner was voor het eerst aanwezig bij het Plan the Future diner. Op het menu stonden ondermeer: mosselhapjes en oesters, doperwtensoep van biologische spliterwten, geroosterde biet, spitskoolsteak met krokante kikkererwten en een dessert van tamme kastanjes.

Nationaal Voedseldebat

Na een aftrap door Roald Lapperre, Secretaris-generaal van het ministerie van LVVN, gingen startte het debat over verduurzaming van de landbouw, de sleutel tot een gezonde voedselomgeving en gebiedsgericht samenwerken met natuur en landbouw. De aanwezige politici Laura Bromet (GroenLinks-PVDA), Joris Lohman (CDA), Anne-Marijke Podt (D66) en Ines Kostić (PvdD) gingen in gesprek over deze onderwerpen, na bevlogen inleidingen door Frits Klaver (Deloitte), Jan Buining (food ondernemer, auteur van ‘De onhoudbare houdgreep’) en Jannemarie de Jonge (voormalig Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving).

Algemene afdronk van het debat is een breed aanwezige energie voor het verbeteren van ons voedselsysteem, waarbij de aanwezige politieke partijen niet tegenover elkaar maar naast elkaar willen staan. Zodat de urgente zaken in de voedseltransitie echt aangepakt kunnen worden en noodzakelijke verandertrajecten op de lange termijn ingezet kunnen worden. Zaken die daarbij op tafel komen: