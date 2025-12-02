Transavia introduceert een nieuw circulair product aan boord: de Fly Again Bag, een 1-liter liquid bag gemaakt van afgeschreven zwemvesten. In plaats van ze te vernietigen, geeft Transavia het hoogwaardige materiaal een tweede leven. Daarmee zet de luchtvaartmaatschappij een nieuwe stap in haar circulaire ambities.

Voor de productie worden de zwemvesten zorgvuldig gedemonteerd, waarna vrijwel alle onderdelen een nieuwe functie krijgen. Zo keert het herkenbare trekkoordje, waarmee het zwemvest werd opgeblazen, terug als ritskoordje aan de Fly Again Bag. De transparante folie is gemaakt van upcycled restmateriaal. Alleen de eco-gecertificeerde rits is nieuw. Uit één zwemvest kunnen vier tot zes liquid bags worden gemaakt. Restmaterialen worden zoveel mogelijk toegepast in andere producten en anders gerecycled.

De Fly Again Bag sluit direct aan op Transavia’s circulaire doelstellingen: restafval terugdringen en waardevolle grondstoffen in de keten houden.

“Met de Fly Again Bag laten we zien dat circulaire innovatie heel concreet kan zijn”, zegt Antoinette Schotvanger, circularity expert bij Transavia. “We geven materialen die anders zouden eindigen als afval een nieuw leven, en maken tegelijkertijd een product waar onze passagiers écht iets aan hebben. We starten met een beperkte oplage om te zien hoe het product wordt ontvangen. Zo voorkomen we overproductie en zorgen we dat alleen wordt gemaakt waar echt vraag naar is.”

De Fly Again Bag is vanaf 1 december in beperkte oplage aan boord te koop voor €25.