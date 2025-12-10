Transavia doet mee aan de SkyTeam Aviation Challenge 2025, een internationaal initiatief waarbij luchtvaartmaatschappijen innovatieve oplossingen testen die bijdragen aan de verduurzaming van de luchtvaart. Transavia lanceerde de Light Flight Challenge als speerpunt en bespaarde gemiddeld 1.074 kg CO₂-uitstoot per vlucht.

Met de Light Flight Challenge wil Transavia laten zien dat kleine stappen samen grote impact kunnen maken. Het doel was helder: per vlucht minstens 100 kilo gewicht besparen. Minder gewicht betekent minder brandstofverbruik en dus minder CO₂-uitstoot. Transavia berekende dat als op iedere vlucht 100 kilo minder wordt meegenomen, dit een besparing kan opleveren van ruim 1,4 miljoen kilo CO₂ per jaar.

Op zes vluchten tussen Nederland en Faro werden verschillende ideeën toegepast om gewicht te verminderen, maar ook om brandstofverbruik te verlagen en afval te beperken. Hiermee laat Transavia zien dat samenwerking met crew, passagiers en leveranciers loont.

Resultaten van de Light Flight Challenge:

Gemiddeld 1.074 kg CO₂ bespaard per vlucht

1.440 kg minder bagagegewicht meegenomen door 250 passagiers

Reductie van FRPK (Footprint per Revenue Passenger Kilometer) van 62 g naar 58 g

Slimme technologie voor brandstofbesparing

Naast slimme technologieën zoals OptiClimb en FliteDeck Advisor, die het brandstofverbruik tijdens het opstijgen en de meest brandstofefficiënte route op kruishoogte optimaliseren, werd ook gewicht bespaard met Exact Fueling. Deze maatregelen zorgden voor een gemiddelde gewichtsbesparing van 340 kg per vlucht.

Meer recycling aan boord

Met de Waste Scan verbeterde afvalscheiding, waardoor het recyclingpercentage steeg van 33% naar 44%. Ook introduceerde Transavia een nieuw inflight product: een liquid bag gemaakt van oude zwemvesten, waarvan de eerste exemplaren al verkocht zijn.

Innovation Route

Met de deelname aan de Aviation Challenge onderzoekt Transavia hoe innovatieve oplossingen kunnen bijdragen aan duurzamer vliegen. Tijdens deze challenge testen we op geselecteerde vluchten vanaf Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.

Eerder dit jaar introduceerde Transavia de Innovation Route tussen Rotterdam The Hague Airport en Faro om samen met de branche ervaringen op te doen voor duurzamere toepassingen voor de luchtvaart.