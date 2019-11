Total Cost of Shipment: Moonen Packaging adviseert om ook CO2 footprint te berekenen

De logistieke sector maakt zich de komende weken weer op voor de drukste periode van het jaar. Maar dat is niet de enige uitdaging. De sector groeit, maar het is moeilijk om een hoge marge te realiseren. Daarnaast is bijna alles wat vervoerd wordt, ook verpakt. En ook die verpakkingen zorgen voor grote uitdagingen. 70% van de Nederlanders wil minder plastic in verpakkingen. Verduurzamen is noodzakelijk, maar hoe?

De logistieke sector was niet eerder zo interessant. Er is meer vraag, maar logistieke partijen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag. Er is een grote druk op de marge door een tekort aan personeel, drukte op de weg, hoge brandstofprijzen en een veeleisende markt. Ook wat er vervoerd wordt, ligt onder vuur. Vooral plastic verpakkingen zijn een doorn in het oog van menig consument. Toch is de verpakking belangrijk; het beschermt het product tegen derving of schade. “Verzenden en verpakken komen samen binnen Total Cost of Shipment. Het is belangrijk om, voordat je gaat verduurzamen, goed te kijken naar deze Total Cost of Shipment. Het één heeft namelijk consequenties voor het ander,” aldus Dianne Joosten, Marketing Manager bij Moonen Packaging.

Total Cost of Shipment

Het idee van Total Cost of Shipment is ontstaan omdat binnen het proces bijna alles in verhouding staat tot elkaar. Zo is een Amerikaanse vouwdoos heel goedkoop, maar niet efficiënt in te pakken. Een autolockdoos is duurder in aanschaf, maar de inpaktijd wordt sterk verkort. Wat is dan de voordeligste optie? Ook is het goed om te kijken naar de vorm van transport. Wordt de verpakking over een grote afstand en in verschillende voertuigen vervoerd? Dan is een stevige verpakking vereist. “Traditioneel gezien bestaat Total Cost of Shipment uit vijf elementen; inpaktijd, verpakkingsmaterialen, transport en logistiek, klanttevredenheid en retourneren. Wij adviseren om daar een zesde element aan toe te voegen; CO2 Footprint. Alleen als je de impact van je business op het milieu meet, kun je de echte kosten berekenen,” aldus Dianne. “Maak die milieukosten ook inzichtelijk voor de klant en bereken ze door. De vervuiler betaalt, toch?”

Whitepaper Verzenden en Verpakken in 2020

Moonen Packaging lanceert een whitepaper waar deze uitdagingen worden besproken. “Uiteraard staat de whitepaper ook boordevol tips en tricks.” Download de whitepaper op corporate.moonenpackaging.com/ verzenden2020