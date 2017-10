Topman DSM pleit voor prijs op CO2

DSM-topman Feike Sijbesma pleit voor een wereldwijde prijs op de uitstoot van CO2. Dat moet een economische prikkel geven aan bedrijven om klimaatverandering tegen te gaan, zo zei hij zondag in Buitenhof.

Volgens de baas van het speciaalchemiebedrijf moeten bedrijven zich nu al de vraag stellen over maatregelen om in de toekomst te overleven. ,,De kolenbedrijven hebben niet tijdig de omschakeling gemaakt. Die hebben nu een probleem.”

Miljardenbedrijf DSM, dat onder leiding van Sijbesma hoog genoteerd staat in gezaghebbende duurzaamheidsoverzichten zoals de Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vindt dat de Nederlandse overheid meer moet doen tegen klimaatverandering. ,,Ik wacht de nieuwe kabinetsplannen af, maar we moeten en kunnen in Nederland sneller en beter. Gelukkig scoren veel Nederlandse bedrijven wél goed.”

Sijbesma pleit al langer voor beprijzing van CO2-uitstoot. Het huidige systeem van handel in uitstootrechten, de zogeheten emissiehandel, levert nog weinig milieuwinst op, onder meer omdat de prijzen te laag zijn.

Eerder sprak Shell-topman Ben van Beurden zich in een interview uit voor het oppompen van de totale reserves van fossiele brandstoffen. Sijbesma neemt afstand van van de uitspraken van de bestuursvoorzitter van de olie- en gasgigant. ,,Het lijkt me heel onverstandig om dat allemaal te gebruiken. Dan maken we de aarde kapot.”

Activistische aandeelhouders zorgen onder meer bij Nederlandse multinationals zoals Unilever en AkzoNobel voor veel druk. ,,Het is daarom belangrijk om een langetermijnvisie te hebben, duidelijk te communiceren met de aandeelhouders, de juiste aandeelhouders uit te zoeken en je niet gek te laten maken door de waan van de dag.”

De investeerders die zich roeren bij bedrijven en zeggen het bedrijfsleven scherp te houden zijn volgens Sijbesma alleen maar op geld uit. ,,Activistische aandeelhouders bijna allemaal Amerikaan en bijna allemaal miljardair. Ze zijn niet bezig met het scherp houden van het bedrijfsleven, maar vooral met hun eigen portemonnee.”

ANP