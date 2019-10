Top vier duurzaamheidsafknappers tijdens het online shoppen

Minder vlees eten, bewust met plastic omgaan en vaker met het openbaar vervoer reizen. In Nederland zijn er genoeg consumenten en bedrijven die zich hard maken voor het milieu en zo hun CO2-afdruk proberen te verkleinen. Omdat consumenten meer over het milieu nadenken kijken ze steeds kritischer naar hoe en waar bedrijven producten ontwikkelen en hoe producten worden verpakt. Maar wat zijn nou de vier grootste afknappers tijdens het online shoppen wanneer het op duurzaamheid aankomt? Dat is precies wat Multiscope in opdracht van Trusted Shops onderzocht*. Wat zouden webshops volgens consumenten moeten verbeteren?

1. Verminder de plasticsoep

Het is inmiddels duidelijk dat webshops over de hele wereld te veel plastic gebruiken, met name voor het verpakken van producten. Meer dan twee derde (68 procent) van de Nederlanders vindt dat webwinkels minder gebruik moeten maken van plastic. Probeer dit als online retailer dus zoveel mogelijk te vermijden door bijvoorbeeld recyclebaar materiaal te gebruiken.

2. Denk na over de verpakking

Naast de materiaalkeuze, is er ook een slag te behalen met de omvang van het verpakkingsmateriaal. Volgens meer dan de helft (51 procent) van de ondervraagden moeten webwinkels producten kleiner en efficiënter verpakken. Vaak ligt de oorzaak van een te grote verpakking bij de logistieke verpakkingspartij, die bijvoorbeeld één betaalbare maat aanbiedt en voor andere verpakkingsmaten een duurder tarief hanteert. Vergelijk daarom verpakkingspartijen en probeer een partij te strikken die betaalbaar en passend materiaal levert. Dit neemt frustratie bij de consument weg en dit zorgt ervoor dat bezorgbedrijven meer pakketjes in één keer kunnen vervoeren – waardoor je dus minder CO2 uitstoot.

3. Weggooien is zonde

Sommige webshops kiezen ervoor om geretourneerde producten te vernietigen of weg te gooien in plaats van het opnieuw aan te bieden aan consumenten, omdat het te veel geld en tijd kost om het weer verkoopklaar te maken. Dit is iets wat online winkels niet meer zouden moeten doen, aldus veertig procent van de Nederlanders. Bekijk eens welke producten je kunt recyclen of doneren. Dit zal het imago van je bedrijf waarschijnlijk verbeteren, omdat je duurzaam te werk gaat.

4. Let op waar je produceert

Iets wat volgens een derde van de Nederlanders echt niet meer kan, is het produceren in een land met slechte arbeidsomstandigheden. Vraag je dus af of dit wel nodig is en hoe het anders kan. Dit hoeft en kan mogelijk niet meteen helemaal anders, maar elke stap in de goede richting is er één. Neem je productieprocessen dus eens onder de loep.

Tim Heinen, Country Manager Benelux bij Trusted Shops: “Ik verwacht dat duurzame topics zoals minder plastic gebruiken en betere arbeidsomstandigheden steeds belangrijker zullen worden voor Nederlandse consumenten. Om te voorkomen dat je klanten bij je wegblijven omdat je niet duurzaam genoeg bent is het dus verstandig om te bekijken wat je op dit moment kunt aanpassen binnen je webshop. Probeer dit soort zaken ook niet te verbergen, want met het achterhouden van informatie over bijvoorbeeld het productieproces, kom je als (online) retailer eigenlijk niet meer mee weg.”

*Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.000 Nederlanders.