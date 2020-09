Top retailers Nederland kiezen duurzame marktstandaard voor displays

Vanaf vandaag staan in meer dan 70% van de Nederlandse supermarkten duurzame herbruikbare displays als vervanging van wegwerp displays. Door de inzet van de Proteus Smart Display oplossing wordt 85% aan karton bespaard en tot 90% CO2 reductie, wat een besparing op kan leveren van 5.000.000 kg karton per jaar.

Met de keuze voor een gestandaardiseerde display techniek en proces hebben Albert Heijn, Jumbo, PLUS Retail en andere retailers een grote stap gezet in de transitie naar duurzame promoties op de winkelvloer. Nederland vormt hiermee een inspiratie bron voor andere landen om gezamenlijk wereldwijd een duurzame standaard neer te zetten.

Duurzame standaard

“Wereldwijd wordt 1.000.000.000 kg karton verspild door de inzet van kartonnen promotie displays”, aldus Bram Van Schijndel, CEO van de Belgische KMO Pure Value, het bedrijf achter Proteus. “In co creatie met retailers en merken hebben we een herbruikbare display ontwikkeld die opvouwbaar is en waarbij elke schap afzonderlijk kan worden versteld. Voor een nieuwe promotie hoeft enkel nog een kartonnen communicatie sleeve te worden vervangen en dit reduceert het karton verbruik tot 85%”, stelt van Schijndel.

Rendement per promo spot

Het grootste probleem is niet enkel de karton verspilling, ook het rendement per promo spot op de winkelvloer is niet meetbaar noch beheersbaar. Met behulp van slimme technologie in de display kan nu worden gemeten of de display op de winkelvloer staat en wat de vulgraad is. Zo wordt het leren en optimaliseren van promoties mogelijk voor zowel de retailers als de merken.

Nieuw supply chain model

Van Schijndel vervolgt: “Traditioneel worden vrijwel alle promoties apart gevuld bij een logistiek dienstverlener en vervolgens naar de winkels gebracht. Dit geeft buiten extra transport ook veel complexiteit in de keten en leidt door te hoge volumes per winkel tot een laag rendement per promo spot.” Zowel Jumbo als Albert Heijn hebben gekozen om dit model radicaal om te zetten naar een winkelvloer model, waarbij enkel de communicatie sleeve wordt vervangen bij elke nieuwe promotie. Dit geeft tot 50% extra CO2-reductie en verlaagt de ketenkosten.

Opschaling wereldwijd

Pure Value heeft momenteel meer dan 20.000 Proteus items ingezet bij retailers met een capaciteit van 1.000.000 promoties op jaarbasis. Van Schijndel besluit: “Het doel is om de standaard versneld uit te breiden naar de buurlanden om uiteindelijk wereldwijd retailers en merken te helpen om het rendement per promo spot te verhogen en tegelijkertijd afval te reduceren. “