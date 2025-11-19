Voor het zevende jaar op rij heeft Bouwend Nederland de Top 25 duurzame aanbesteders uitgebracht. Deze lijst laat zien welke overheden aannemers het meest uitdagen om duurzaam te werken. Dit jaar zijn drie gemeenten extra in het zonnetje gezet: Amersfoort (5e plaats), Deventer (6e plaats) en Eindhoven (7e plaats) tonen aan dat gemeenten een cruciale rol spelen in de verduurzaming van Nederland.

De afgelopen jaren hebben de provincie Noord-Brabant, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat stuivertje gewisseld in de absolute top van de lijst. Prachtige prestaties die spreken van grote duurzame inzet. Ook dit jaar zijn de vier weer koploper.

Om ook andere aanbesteders die enorm goed werk doen in het zonnetje te zetten, hebben we besloten dit jaar de focus op de drie best presterende gemeenten te leggen. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor maar liefst 67% van alle onderzochte aanbestedingen. Dat maakt hen de meest invloedrijke opdrachtgevers als het gaat om verduurzaming. “Daarom willen we dit jaar juist drie gemeenten met een prominente notering in de ranglijst extra belonen,” licht Jos van Alphen, samensteller van de lijst, toe. “Amersfoort, Deventer en Eindhoven laten ieder op hun eigen manier zien dat gemeentelijke organisaties het voortouw kunnen nemen.”

Amersfoort maakt indrukwekkende comeback

Voor de derde maal op rij manifesteert Amersfoort zich als een prominente gemeente in de Top 25. Gemeente Amersfoort staat met een score van 4,38 op de vijfde plek. Bij negentien van haar twintig aanbestedingen werd stevig ingezet op duurzame meerwaarde, een indrukwekkend resultaat dat laat zien dat duurzaamheid structureel is verankerd in het aanbestedingsbeleid. Een mooi voorbeeld is de verbouwing van een voormalige fabriekshal tot duurzaam theater, een project dat laat zien hoe circulariteit en duurzaamheid in de praktijk werken.

Deventer: stille kracht met perfecte score

Deventer laat dit jaar zien wat het in huis heeft: alle aanbestedingen zijn duurzaam gegund. Waar de gemeente eerder nog onder de radar bleef, is nu te zien dat ze vol inzet op kwaliteit. Dat loont: Deventer eindigt op plek zes met een score van 4,36 in de Top 25 en mag zich gemeentelijke uitblinker noemen.

Eindhoven: duurzame ambassadeur

Met 100% duurzaam gegunde aanbestedingen en 4,19 punten is Eindhoven een gemeentelijke uitblinker: plaats 7 in de Top 25. Eindhoven laat zien dat duurzaam aanbesteden niet alleen om cijfers draait. Door actief kennis te delen en andere gemeenten te inspireren, is Eindhoven een ware ambassadeur van duurzaam aanbesteden.

Top vier blijft excelleren

Provincie Noord-Brabant voert voor de zevende keer de lijst aan met de hoogste score ooit: 5,64. De provincie kreeg bij 9 van haar 11 aanbestedingen de volle 6 punten. Provincie Utrecht staat tweede (5,25), gevolgd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (5,00) en Rijkswaterstaat (4,95). Rijkswaterstaat heeft opnieuw het hoogste aantal aanbestedingen met de maximale score: maar liefst 46 keer.

Meer sturing nodig

De gemiddelde score van alle aanbesteders steeg van 2,38 naar 2,53. Maar de groei zit vooral aan de top: de Top 25 steeg van gemiddeld 3,70 naar 3,98, terwijl de 25 laagst scorende aanbesteders nauwelijks groeiden (van 0,80 naar 0,88). “Om te bereiken dat Nederland in 2050 energieneutraal, circulair en klimaatbestendig is, zal meer sturing nodig zijn,” benadrukt Van Alphen. “Het is vooral van belang dat een grotere groep aanbesteders structureel duurzaamheid opneemt in haar aanbestedingen. De drie gemeenten die we dit jaar extra eren, laten zien dat het kan.”

Foto: Sven Ammann (adviseur markt en overheid voor regio Randstad Noord) en Harry Hertsenberg (Adviesgroep KOMAT) zetten de gemeente Amersfoort in het zonnetje vanwege haar uitstekende prestatie. De erkenning wordt uitgereikt aan wethouder Johnas van Lammeren.