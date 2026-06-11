Acht jaar na de lancering in Nederland heeft Too Good To Go, de app tegen voedselverspilling, wereldwijd een recordaantal maaltijden gered. Dat blijkt uit het nieuw gepubliceerde Impact Report 2025, verschenen op een gevoelig moment. De voedingsindustrie waarschuwt dat de hoge energieprijzen de komende maanden zullen doorwerken in de supermarktprijzen. Voor steeds meer Nederlanders is de app daarmee niet alleen een klimaatactie, maar ook een concrete manier om de boodschappenrekening onder controle te houden.

600 miljoen geredde maaltijden wereldwijd

In 2025 werden 157 miljoen maaltijden gered van verspilling. Daarmee werd 424.000 ton CO2e-uitstoot vermeden en 127 miljard liter onnodig waterverbruik voorkomen. Dat staat gelijk aan ongeveer 90.000 auto’s die een heel jaar rijden én meer dan 50.000 olympische zwembaden. Sinds de oprichting in 2016 heeft Too Good To Go, ’s werelds grootste marktplaats voor voedseloverschotten, inmiddels meer dan 600 miljoen maaltijden wereldwijd gered. Ook in Nederland is de app niet meer weg te denken: dit jaar worden naar verwachting de 40 miljoen geredde maaltijden bereikt.

Minder weggooien, meer besparen

Het rapport verschijnt op een moment waarop huishoudens en bedrijven scherper kijken naar de waarde van voedsel. Consumenten hebben te maken met hoge boodschappenprijzen, terwijl bedrijven in de voedingssector onder druk staan om efficiënter te werken en minder te verspillen. Juist daardoor groeit de relevantie van praktische oplossingen die voedsel redden voordat het verloren gaat.

“Voedselverspilling is een van de domste problemen waar we wereldwijd vandaag mee kampen,” zegt Mette Lykke, CEO van Too Good To Go. “In 2025 zagen we groeiende erkenning dat de strijd tegen voedselverspilling niet alleen goed is voor de planeet. Het is ook een slimme en betaalbare oplossing voor consumenten én voor bedrijven die te maken hebben met krappe marges. Elke geredde maaltijd laat zien dat klimaatactie tastbaar, schaalbaar en economisch zinvol kan zijn.”

Wereldwijde groei in 2025

Meer dan 120 miljoen geregistreerde gebruikers wereldwijd

Meer dan 200.000 actieve partners in 20 landen

Uitbreiding naar Nieuw-Zeeland

Aanwezigheid in alle 50 Amerikaanse staten, met lanceringen in 26 nieuwe steden

Meer dan 13,9 miljoen geredde maaltijden in de Verenigde Staten alleen al in 2025

Uitbreiding van Too Good To Go Pakketten naar Polen, waarmee de oplossing beschikbaar is in 10 landen

Verder dan de app

De impact reikt inmiddels verder dan de Verrassingspakketten alleen. Too Good To Go bouwt aan een breder aanbod voor het beheer van voedseloverschotten: technologie voor het opvolgen van houdbaarheidsdata, AI-gestuurde kortingen voor retailers, educatieve initiatieven rond datumlabels op voedsel en samenwerkingen met beleidsmakers en bedrijven om voedselverspilling structureel te verminderen.