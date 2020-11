Too Good To Go opnieuw de meest inspirerende organisatie voor Nederlanders

Anti-verspillingsapp Too Good To Go is volgens Nederlanders de meest inspirerende organisatie. Het bedrijf staat dit jaar voor de tweede keer op rij op nummer 1 in de Inspirerende 40. Het bedrijf wordt geroemd omdat ze oplossing biedt voor een vraagstuk dat veel mensen al lang dwars zit en waar ze niets aan konden toen, tot de komst van Too Good To Go. Tesla en WNF staan op nummer twee en drie.

Too Good To Go

Uit het representatieve marktonderzoek blijkt dat Too Good To Go het beste scoort op visie, relatie. Op Innovatie is zij tweede. Joost Rietveld bracht in 2018 dit Deense initiatief naar Nederland. Via de app kun je eten dat anders door horeca en winkels weggegooid wordt voor een klein bedrag kopen. Tijdens de intelligente lockdown stelde TGTG haar platform beschikbaar voor reguliere afhaalmaaltijden.

Inspirerende 40

Voor het 10e jaar op rij werd de inspirerende 40 samengesteld. Dit wordt gedaan op basis van representatief marktonderzoek van Dynata in opdracht van strategisch adviesbureau Synergie. Joris van Zoelen van Synergie: ‘Inspiratie is de windvaan die wijst wat je in de nabije toekomst kunt verwachten. Zo zagen we ruim voor hun grote doorbraak dat Tony’s chocolonely en Tesla heel hoog scoorde in de lijst. De daling van Hema in de inspirerende 40 ging ook vooraf aan de economische teruggang.”

High Impact

De nummer 1-positie van Too Good To Go staat niet op zich. Het bedrijf stelt een maatschappelijk probleem centraal. Het businessmodel is gericht op de oplossing van het probleem, niet van het maken van zoveel mogelijk omzet en winst. Van Zoelen: “Sinds 2015 zien wij deze ontwikkeling van ‘business for good’ groeien. Inmiddels bestaat de helft van de inspirerende 40 uit dit soort impact organisaties. Het zijn organisaties die de markt leiden. Ze leiden doordat zij de richting aangeven en gevolgd worden in plaats van de de markt beheersen.”

Opmerkelijke resultaten in 2020

Too Good To Go voor het 2e opeenvolgende jaar de meest inspirerende organisatie.

Tesla staat sinds 2014 in de top 3 (met uitzondering van 2019) en voor de 5e keer op de 2e plaats.

Fairtrade Original staat voor de 3e keer op de 6e plaats.

Auping is de snelste stijger, gevolgd door Google, Rijksmuseum, Adidas en WNF.

Nieuw zijn Seepje, Auping (terug in Inspirerende 40 sinds 2017), Follow the Money en Vandebron

In 2020 verdwenen Dove (26), Starbucks (34), Booking.com (35) en BMW (38) uit de Inspirerende 40.

Er staan 21 impactorganisaties in de Inspirerende 40. een toename van ruim 20% ten opzichte van 2019.

De Inspirerende 40 van 2020

(Klik op de afbeelding om te vergroten)