Tony’s Chocolonely breidt zijn sourcing platform, Tony’s Open Chain, uit zodat meer chocolademakers hier gebruik van kunnen maken

Tony’s Chocolonely biedt chocolademakers vanaf nu de mogelijkheid ook volledig traceerbare cacaoboter via Tony’s Open Chain in te kopen. Hiermee kan het sourcing platform gebruikt worden voor de productie van alle soorten chocolade, inclusief witte chocolade. Tony’s Open Chain is een initiatief om samen cacao in te kopen volgens Tony’s 5 samenwerkingsprincipes en armoede aan te pakken, de grondoorzaak van illegale kinderarbeid en moderne slavernij in de cacao-industrie. Tony’s Chocolonely nodigt chocolademakers van over de hele wereld uit om zich aan te sluiten bij Tony’s Open Chain en mee te doen met Tony’s missie om 100% slaafvrij de norm te maken in chocolade. Een handige plug & play setup binnen Tony’s Open Chain maakt het mogelijk voor nieuwe missiebondgenoten om slechts in een paar maanden aan boord te zijn. Dit betekent dat zij vanaf het volgende cacaoseizoen een plek als koploper op duurzaamheid kunnen bemachtigen.

Om nog meer partners aan te kunnen trekken, heeft Tony’s nu ook volledig traceerbare cacaoboter toegevoegd aan het Open Chain platform; het belangrijkste ingrediënt voor witte chocolade. Met deze toevoeging is de vraag naar cacaobonen in het cacaoseizoen 2020/2021 verdriedubbeld. Dit heeft direct een positieve uitwerking op cacaoboeren, want meer bonen betekent impact op boeren. Ook heeft Albert Heijn, de allereerste missiebondgenoot, nu zijn doelstelling behaald om de inkoop van cacaobonen voor de Delicate-range volledig via Tony’s Open Chain te laten verlopen.

Zoals Paul Schoenmakers, Impactus Prime (Head of Impact) bij Tony’s Chocolonely uitlegt: “Sinds de lancering van Tony’s Open Chain in 2019 hebben we precies bedacht hoe we onze grote ideeën om de chocolade-industrie te veranderen, op een grote schaal realiteit kunnen laten worden. Nu hebben we het zo makkelijk mogelijk gemaakt voor alle chocolademerken om zich bij Tony’s Open Chain aan te sluiten en hun verantwoordelijkheid te nemen voor mensenrechten en duurzaamheidskwesties, zoals ontbossing in hun cacao-keten. Alle onderdelen van Tony’s Open Chain zijn erop gericht om het model schaalbaar en reproduceerbaar te maken en tegelijkertijd geloofwaardig te houden. Alleen samen maken we chocolade 100% slaafvrij.”

Inkoop cacao volgens Tony’s 5 samenwerkingsprincipes

Via Tony’s Open Chain kan elke chocolademaker zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn keten op een open en transparante manier opzetten en misstanden aanpakken. Het platform maakt gebruik van een praktisch framework, waarmee cacao kan worden ingekocht volgens Tony’s 5 samenwerkingsprincipes: alle cacaobonen zijn 100% traceerbaar, boeren ontvangen een hogere prijs voor hun bonen, er wordt geïnvesteerd in kwaliteit en productiviteit, boeren en coöperaties worden geholpen met professionalisering en er worden langetermijnrelaties met ze aangegaan.

Klaar voor nieuwe missiebondgenoten

Na deze grote stappen te hebben gezet, is Tony’s Open Chain klaar om nieuwe wereldwijde missiebondgenoten te verwelkomen. Goed nieuws, begin 2021 wordt er een aantal nieuwe bondgenoten bekend gemaakt.