Als je TOMS koopt, help je het ondersteunen van toegang tot steun voor mentale gezondheidzorg voor de miljoenen mensen die dit nodig hebben.

In 2020 heeft TOMS een mijlpaal bereikt door het hebben van impact op 100 miljoen levens, en nu wil TOMS een impact gaan hebben op de volgende 50 miljoen levens door te helpen toegang te krijgen tot mentale gezondheidszorg.

“We weten dat hoe eerder een probleem met de mentale gezondheid (of ziekte) wordt vastgesteld, hoe meer haalbaar herstel is. En we zijn ons ervan bewust dat miljoenen mensen hierbij hulp nodig hebben. In feite had 21% van de volwassenen (bijna 53 miljoen mensen) in 2020 een mentale ziekte. Een onderzoek toonde aan dat in de Verenigde Staten 45% van de personen met een mentale uitdaging op klinisch niveau geen professionele hulp zoekt. Respondenten deelden dat een van de belangrijkste redenen waarom ze geen professionele hulp zochten, een gebrek aan kennis was over wat voor soort hulp ze nodig hadden en waar ze die konden vinden.

Als een winstgevend schoenen- en lifestylemerk met impact als kern, hebben we overwogen hoe we een krachtig verschil kunnen maken in het wegnemen van barrières om zorg te ontvangen. En we geloven dat dit mensen helpt de eerste stap te zetten op hun reis naar mentale gezondheid. Wanneer mensen onze schoenen kopen, geven we 1/3 van de winst aan grassgroots good, waaronder investeringen in onze Impact Partners. Dit model stelt ons in staat om hulp te bieden in de vorm van subsidies aan basisorganisaties zoals Brave Trails, Homeboy Industries, The Dinner Party en vele anderen die zich inzetten voor mentale gezondheidszorg. We werken nauw samen met onze partners om te begrijpen hoe de fondsen helpen om hun missie te bevorderen en welke impact onze subsidie heeft.

Samen ondersteunen we mensen die een plek nodig hebben om te keren wanneer ze een mentale gezondheiduitdaging ervaren.”

Zet de volgende stap en kom meer te weten op toms.com/impact.

Over TOMS’ Impact

TOMS is altijd actief geweest om levens te verbeteren. Sinds 2006 heeft onze gemeenschap een impact gehad op meer dan 100.000.000 levens door het ondersteunen van het werk van non-profit organisaties over de hele wereld.

Nu werken we met een nieuw geëvolueerd donatiemodel: we geven ⅓ van onze winst aan sociale initiatieven die zich inzetten voor meer rechtvaardigheid in hun gemeenschappen, om zo vooruitgang te stimuleren vanaf de basis.

En omdat wij geloven in een toekomst waarin alle mensen een kans hebben om zich te ontwikkelen, steunen wij in het bijzonder de bevordering van mentale gezondheid, de verbetering van de toegang tot kansen en het beëindigen van wapengeweld in de VS – allemaal essentiële elementen om vooruitgang te stimuleren.