Marketing kan veel meer zijn dan verleiding en winstmaximalisatie. Het heeft ook de kracht om verandering te versnellen. Met Toekomst Marketeers kantelt dat beeld: geen greenwashing, maar marketing die ertoe doet. Het programma geeft marketeers handelingsperspectief en een krachtig netwerk om de circulaire transitie (mede)mogelijk te maken – binnen hun organisatie, met klanten en in de keten.

De aanleiding is urgent. Uit de Integrale Circulaire Economie Rapportage blijkt dat de transitie in Nederland nauwelijks versnelt: slechts zes procent van de bedrijven werkt actief aan circulariteit. Terwijl een circulaire economie vraagt om ander gedrag van burgers, bedrijven en professionals, ontbreekt het nog vaak aan mensen met de juiste kennis en vaardigheden om dit waar te maken.

Onderzoek van Circularities (in samenwerking met het ministerie van I&W) liet al in 2021 zien dat marketing een cruciale rol kan spelen in deze gedragsverandering. In vervolgprojecten met Hogeschool Utrecht, NIMA en PIM werd duidelijk dat veel marketeers wíllen bijdragen, maar niet weten hóe. Toekomst Marketeers biedt hiervoor een antwoord: in vier Cirkel-sessies ontwikkelen professionals de kennis, vaardigheden en het handelingsperspectief om als koploper de circulaire transitie te versnellen.

De pilot ging vorige week van start bij De Groene Afslag. Deelnemers gingen aan de slag met scenario’s voor de toekomst en regelgeving zoals de CSRD, en ontdekten hoe marketing richting kan geven aan de duurzame koers van een organisatie.

De officiële start van het programma volgt begin volgend jaar. Geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden om als eerste op de hoogte te blijven.