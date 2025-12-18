De werkelijke NOx-uitstoot van bouwmachines blijkt in de praktijk sterk te variëren, afhankelijk van gebruik, belasting en omstandigheden. Tot nu toe werd slechts beperkt gemeten en geregistreerd, waardoor stikstofberekeningen vaak onzeker zijn en vergunningen vertraging oplopen. Om dit te verbeteren lanceren TNO en Topsector Logistiek een praktische meetmethode voor mobiele werktuigen.

Meer grip op stikstofemissies bouwmachines

Daar komt nu verandering in. TNO en Topsector Logistiek(opent in nieuw venster) (verwijst naar een andere website) hebben samen een praktische meetmethode ontwikkeld waarmee bouwbedrijven zélf aan de slag kunnen. Dankzij een instructievideo en een duidelijke handleiding kunnen monteurs eenvoudig een meetmodule installeren op hun machines. Hiermee meten de bedrijven direct NOx- en CO2-emissies, én verzamelen ze operationele data zoals brandstofverbruik en draaiuren.

Deze inzichten zijn belangrijk voor bedrijven die hun materieelpark willen verduurzamen en aantoonbaar willen voldoen aan strengere milieueisen. Door praktijkdata te gebruiken in stikstofberekeningen, kunnen bedrijven vertraging bij vergunningverlening voorkomen en hun machine-inzet optimaliseren. Minder stationair draaien? Gerichter investeren in schonere machines? De nieuwe methode maakt het mogelijk.

De meetoplossing bestaat uit drie onderdelen: een NOx-sensor in de uitlaat, een luchtmassastroom-sensor in het inlaattraject, en een datalogger die alle gegevens verzamelt. De installatie is praktisch en door monteurs goed uitvoerbaar.

De samenwerking tussen TNO en Topsector Logistiek laat zien hoe toegepast onderzoek direct leidt tot bruikbare tools voor de sector. Kennis wordt omgezet in concrete oplossingen voor emissiereductie en regelgeving.

Schoon en Emissieloos Bouwen

Sinds juli 2024 zijn bij honderden bouwmachines praktijkmetingen uitgevoerd binnen het programma Mobiele Werktuigen en Bouwlogistiek (Schoon en Emissieloos Bouwen).

Uit het recente rapport van Topsector Logistiek blijkt dat het brandstofverbruik en de draaiuren van machines in werkelijkheid vaak lager liggen dan vooraf wordt aangenomen. Dit biedt kansen om emissies nauwkeuriger te berekenen en gerichte maatregelen te nemen. Het rapport is, samen met een Kamerbrief, in september aangeboden aan de Tweede Kamer.