De Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) verwelkomt het besluit van de International Sustainability Standards Board (ISSB) om een ​​standaardisatieproces te starten voor natuurgerelateerde risico’s en kansen, gebaseerd op de openbaarmakingsaanbevelingen, -maatstaven en -richtlijnen van de TNFD, inclusief relevante aspecten van de LEAP-aanpak. De ISSB heeft aangegeven dat zij nieuwe of aangepaste openbaarmakingsvereisten zal invoeren om te voldoen aan de algemene informatiebehoeften van beleggers, naar aanleiding van de bevindingen van haar onderzoek naar biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten (BEES) met betrekking tot natuurgerelateerde risico’s en kansen.

Deze aankondiging van de ISSB volgt op de aankondiging van de TNFD in São Paulo, Brazilië, voorafgaand aan de COP30-conferentie dat de vrijwillige marktacceptatie van de TNFD-aanbevelingen nu 733 organisaties bedraagt, met een marktkapitalisatie van meer dan 9 biljoen dollar onder beursgenoteerde bedrijven en een beheerd vermogen van meer dan 22 biljoen dollar.

De Taskforce verwelkomt de doelstelling van de ISSB om vóór de COP17-vergadering van de Conventie inzake Biologische Diversiteit (CBD) in oktober 2026 een conceptversie gereed te hebben. De TNFD kijkt ernaar uit de technische inspanningen van de ISSB te blijven ondersteunen terwijl de ISSB haar werkzaamheden op het gebied van natuurgerelateerde risico’s en kansen voortzet.

De TNFD is tevens verheugd over de bevestiging van de ISSB dat het TNFD-kader voortbouwt op de IFRS S1-standaard, die reeds betrekking heeft op natuurgerelateerde kwesties. Dit versterkt de waarde die veel marktdeelnemers hebben ingezien in een vroege toepassing van de TNFD-aanbevelingen om hen te helpen bij het openbaar maken van informatie in overeenstemming met IFRS S1. Het helpt hen ook voor te bereiden op de daaropvolgende natuurgerelateerde werkzaamheden van de ISSB in overeenstemming met de ISSB-standaarden, evenals op de huidige en verwachte toekomstige rapportagevereisten voor jurisdicties die voortvloeien uit de ISSB-standaarden.

Net als bij de klimaatrapportage afgestemd op de TCFD, is het in het eigenbelang van bedrijven en financiële instellingen om hun natuurgerelateerde kwesties te blijven beoordelen aan de hand van de beoordelingsrichtlijnen van de TNFD en te beginnen met rapporteren in lijn met de door de TNFD aanbevolen openbaarmakingen, terwijl de standaardisatiewerkzaamheden van de ISSB doorgaan. Het is duidelijk dat beleggers al waarde hechten aan, en in toenemende mate verwachten, natuurgerelateerde openbaarmakingen als onderdeel van de jaarlijkse rapportagecyclus van de entiteiten waaraan zij kapitaal verstrekken. De TNFD zal bedrijven een solide basis blijven bieden om te voldoen aan de informatiebehoeften van beleggers, in lijn met de IFRS S1-standaard van de ISSB en de lopende werkzaamheden van de ISSB.

Op basis van de aankondiging van de ISSB zal de Taskforce alle lopende technische werkzaamheden, inclusief de ontwikkeling van aanvullende sectorrichtlijnen, uiterlijk in het derde kwartaal van 2026 afronden. De start van verdere technische richtlijnen zal worden gepauzeerd en aanvullende technische inspanningen zullen worden gericht op de ondersteuning van het werkprogramma van de ISSB. Afhankelijk van de uitkomst van het standaardisatieproces van de ISSB voor natuurgerelateerde kwesties, waarschijnlijk in 2027, zal de TNFD zijn technische werkprogramma afronden.

Terwijl de ISSB zijn standaardisatiewerk uitvoert, zal de TNFD wereldwijd het marktbewustzijn en de capaciteiten op het gebied van natuurgerelateerde kwesties blijven vergroten door middel van materiaal voor capaciteitsopbouw. ​​Ook zal de TNFD andere partnerorganisaties blijven aanmoedigen om praktische oplossingen te ontwikkelen voor uitdagingen op het gebied van natuurdata, na de publicatie deze week van de aanbevelingen van de Taskforce voor het verbeteren van de waardeketen voor natuurdata voor marktdeelnemers.

Nu de ISSB-standaarden in bijna 40 rechtsgebieden wereldwijd worden overgenomen of anderszins gebruikt, erkent de Taskforce het belang van deze stap voorwaarts van de ISSB om natuurgerelateerde kwesties te integreren in de reguliere rapportagepraktijk van bedrijven. Dit zal de veerkracht van beleggersportefeuilles en de veerkracht van bedrijven die hun natuurgerelateerde kwesties beoordelen en materiële informatie openbaar maken aan beleggers en andere kapitaalverschaffers, ten goede komen.

David Craig, covoorzitter van TNFD: “De aankondiging van de ISSB van deze week is een belangrijke stap in de richting van een geïntegreerde benadering en verankering van natuur in de wereldwijde basis van bedrijfsrapportage. Het zal bijdragen aan een verandering in de mindset van bedrijven over natuur als bron van risico, veerkracht en waarde, en zal bijdragen aan betere besluitvorming op het gebied van strategie, risicomanagement en kapitaalallocatie in alle economieën. Dat is belangrijk voor de veerkracht van de planeet en de veerkracht van bedrijven en kapitaalportefeuilles overal ter wereld.”

Emmanuel Faber, voorzitter van de ISSB: “De ISSB erkent dat er een duidelijke behoefte is aan informatie van beleggers over natuurgerelateerde risico’s en kansen. Door gebruik te maken van het TNFD-kader kunnen we efficiënt aan deze behoefte voldoen, fragmentatie verminderen en voortbouwen op toonaangevende praktijken. We zijn blij met de beslissing van de TNFD om het technische werk dat momenteel gaande is af te ronden en vervolgens te pauzeren en ondersteuning te bieden terwijl we de wereldwijde basislijn met betrekking tot natuur via de ISSB verder ontwikkelen. Ik moedig marktdeelnemers aan om het TNFD-kader te blijven gebruiken. Dit zal hen helpen om toelichtingen op te stellen in overeenstemming met IFRS S1 en zich voor te bereiden op toekomstige, incrementele ISSB-informatievereisten.”

Carine Smith Ihenacho, Chief Governance & Compliance Officer, NBIM: “We zijn zeer verheugd over de inspanningen van de ISSB om verder te analyseren hoe natuurgerelateerde informatie kan worden geïntegreerd in de wereldwijde basis van duurzaamheidsnormen. Als langetermijnbeleggers hebben we behoefte aan geharmoniseerde en financieel relevante rapportage over de natuur om onze eigendoms- en investeringsbeslissingen te informeren. Het werk van TNFD is van cruciaal belang geweest voor het leggen van de basis voor natuurgerelateerde informatie, en we zullen zowel TNFD als ISSB blijven ondersteunen in hun samenwerking.”

Noelia Garcia Nebra, Hoofd Duurzaamheid en Partnerschappen, International Organization for Standardization (ISO): “ISO verwelkomt de voortdurende vooruitgang in de richting van meer coherentie en interoperabiliteit binnen wereldwijde duurzaamheidskaders. De beslissing van de ISSB om het TNFD-kader te gebruiken in haar werk aan natuurgerelateerde openbaarmakingen weerspiegelt een groeiende vraag naar afgestemde, op wetenschap gebaseerde tools die praktische actie op het gebied van natuur en biodiversiteit stimuleren. TNFD is een gewaardeerde partner geweest in het overbruggen van openbaarmakingskaders met implementatienormen. ISO 17298 – Biodiversiteit voor organisaties – operationaliseert de LEAP-aanpak van TNFD en biedt praktische richtlijnen voor organisaties van elke omvang om biodiversiteit te integreren in strategie en besluitvorming. Dit is een voorbeeld van hoe gezamenlijke inspanningen de wereldwijde architectuur voor natuurgerelateerde actie versterken – door transparantie, verantwoording en meetbare vooruitgang te verbeteren.”

David Blood, Senior Partner, Generation Investment Management: “We zijn blij met de beslissing van ISSB om het TNFD-kader te gebruiken voor de openbaarmaking van natuurgerelateerde risico’s en kansen. Dit is een uitstekende manier om het werk van TNFD te integreren en voort te zetten. Als volgende stap ondersteunen we het plan om standaardisatie- en educatief materiaal te ontwikkelen, omdat dit belangrijke duidelijkheid zal scheppen voor bedrijven en investeerders.”

Vrijwillige implementatie van de TNFD-aanbevelingen overschrijdt de 700 organisaties en USD 22 biljoen aan beheerd vermogen.

De TNFD kondigde in São Paulo ook aan dat het totale aantal bedrijven en financiële instellingen dat zich heeft gecommitteerd aan vrijwillige rapportage over hun natuurgerelateerde kwesties, in lijn met de TNFD-aanbevelingen, nu 733 bedraagt. Dit betekent een toename van 46% in de markttoewijding aan TNFD-conforme rapportage sinds de CBD COP16 in Cali, Colombia in november 2024.

De beursgenoteerde bedrijven, afkomstig uit 56 landen of gebieden (waaronder 26 opkomende markten) en verspreid over 64 van de 77 SASB SICS-sectoren, vertegenwoordigen nu een marktkapitalisatie van meer dan USD 9,4 biljoen, een stijging van 44% sinds november 2024.

179 financiële instellingen zijn nu bezig met TNFD-conforme rapportage, goed voor USD 22,4 biljoen aan beheerd vermogen, een stijging van 27% ten opzichte van COP16, inclusief 25% van de systeemrelevante banken ter wereld (GSIB’s).