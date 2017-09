TLN wil per 2030 halvering CO2-uitstoot voor transportsector

​Het klimaatakkoord van Parijs en het Energieakkoord in Nederland bevatten ambitieuze doelstellingen voor de uitstoot van CO2. Door als transportsector nu door te pakken met het realiseren van de doelstellingen uit beide akkoorden ontstaat er meer ruimte om in verduurzaming zelf het voortouw te nemen en koploper te zijn.

Goede voorbeelden

Zo vergroten we de kans dat de verduurzaming dusdanig ingericht kan worden dat het de sector ook goed past. TLN roept haar leden op om de al vele goede voorbeelden op het gebied van duurzaamheid binnen transportbedrijven te laten zien. Zo kunnen we aantonen dat de transitie die nodig is om de doelstellingen te bereiken al in gang is gezet.

Alle partijen

Echter, de transitie kan alleen écht slagen als alle betrokken partijen de schouders eronder zetten. Van rijksoverheid tot gemeenten en collega-brancheorganisaties en van transportondernemers tot voertuigbouwers en brandstofleveranciers.

Belangrijke factor

Elektrisch aangedreven vrachtauto’s vormen voor stadsdistributeurs een belangrijke factor in de reductie van CO2-uitstoot in de stad. We verwachten dat het haalbaar is om in 2025 de bevoorrading van de grotere binnensteden met zero emissie voertuigen te verrichten. Daarnaast is het belangrijk om een uitfaseringsregeling te treffen tot 2030 voor het gebruik van biodiesel en biogas.

Voldoende materieel

Wat is hiervoor nodig? Ten eerste moet er zo snel mogelijk voldoende materieel beschikbaar zijn. Om ervoor te zorgen dat ondernemers niet in de problemen komen tijdens de kostbare overgangsfase naar ander materieel, acht TLN een subsidieregeling nodig. Er zijn al veel goede voorbeelden van duurzame oplossingen en ideeën van TLN-leden. Uiteindelijk moeten er voldoende elektrisch aangedreven vrachtauto’s van de productieband rollen.

Zero emissie gebieden

Bovendien is het voor transportondernemers belangrijk om te weten op welke wijze de zero emissie gebieden er uit zien en waar ze aan toe zijn. Het is belangrijk dat (om te beginnen de grotere) gemeenten op eenduidige wijze, begin 2018, de zero emissie gebieden afbakenen en markeren. Er vindt binnen de Green Deal ZES overleg met de grotere gemeenten plaats, om deze van zoveel mogelijk informatie te voorzien, zodat ze keuzes ten aanzien van zero emissie gebieden kunnen maken die ook voor de transportsector werkbaar zijn.

GreenTruckFuel

Voor het overige binnenlands vervoer streeft TLN naar de toepassing van GreenTruckFuel, waarmee low emissie doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Zero emissie doelstellingen worden daar haalbaar op het moment dat de benodigde techniek, om rendabel langere afstanden met een elektrisch aangedreven vrachtwagen te kunnen rijden, beschikbaar is.

High efficiency

Transporteurs optimaliseren al van nature, binnen hun mogelijkheden, de efficiëntie van hun werkzaamheden. Voorbij hun ‘directe bereik’ liggen er in logistieke ketens kansen om de efficiëntie verder te verbeteren. Dat vergt afstemming van de bedrijfsprocessen tussen verladers, vervoerders en ontvangers om ketens efficiënter en tegelijkertijd competitiever te maken. De inzet van moderne datatechnieken en het inrichten van meer logistieke hubs kunnen dit proces versnellen.

Logistieke hubs

Wat betreft logistieke hubs begrijpt en merkt TLN in het overleg met de gemeenten dat het realiseren van een logistieke hub nog niet zo simpel is. Er komt veel bij kijken, onder andere op het gebied van voorzieningen (denk aan elektrische laadpalen en de beveiliging) en het ruimtebeslag. In het ideale geval heeft elke gemeente met een zero emissie gebied in 2025 ook een goedwerkende logistieke hub. Dat kan ook betekenen dat gemeenten een hub delen (‘shared logistics’).

Zero-Low-High loket

TLN heeft het Zero-Low-High loket geopend, waarnaar (voorlopig via raarse@tln.nl) voorbeelden van duurzame initiatieven en ontwikkelingen kunnen worden gemaild. Genoemd mailadres is tevens bedoeld voor bedrijven die op zoek zijn naar samenwerkingspartners in de sector, op het gebied van duurzaamheid, of een duurzaam idee hebben en willen kijken hoe dit uitgewerkt kan worden.