Op 1 september starten TivoliVredenburg en MyWheels een pilot waarbij concertgangers worden gestimuleerd om met een elektrische deelauto naar het muziekpodium te reizen. Met dit initiatief zet TivoliVredenburg een volgende stap in de ambitie om de CO₂-uitstoot door reizen van bezoekers, en in het bijzonder door autogebruik, te verminderen.

Groeiend probleem vraagt om nieuwe samenwerkingen

Sinds de coronapandemie is de uitstoot door vrijetijdsverkeer, zoals naar concerten, festivals en sportevenementen, flink gestegen. Deze uitstoot wordt grotendeels veroorzaakt door het gebruik van auto’s die rijden op fossiele brandstof. Dit vraagt om innovatieve en gezamenlijke oplossingen binnen de cultuursector. Samen met andere podia, festivals en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt TivoliVredenburg hoe bezoekers zich verplaatsen en hoe zij geholpen kunnen worden om duurzamer te reizen.

“Om ook in de toekomst iedereen te laten genieten van livemuziek, bekijken we alle mogelijkheden om de milieu-impact van ons programma verder te verlagen,” zegt Suzanne van Dommelen, zakelijk directeur bij TivoliVredenburg. “Een belangrijk onderdeel daarvan is het verduurzamen van de reis van onze bezoekers. Dat kunnen we natuurlijk alleen samen met hen realiseren. Daarom bieden we nu ook de elektrische deelauto aan als groene reisoptie. Zo hopen we onze bezoekers te inspireren en het makkelijker te maken een duurzame keuze te maken.”

Slim en schoon naar het concert

Het muziekpodium gaat experimenteren met het aanbieden van kortingscodes voor het boeken van elektrische deelauto’s. Concertbezoekers kunnen een kortingscode krijgen, die ze bij MyWheels kunnen gebruiken voor hun reis naar TivoliVredenburg. Zo biedt MyWheels een duurzaam alternatief voor de circa 15% bezoekers die niet met de fiets, te voet of het openbaar vervoer komen. De pilot wordt eind 2025 geëvalueerd op basis van gebruiksdata, bezoekerservaringen en veranderingen in het mobiliteitsgedrag.

MyWheels: elektrische auto’s in je zak

Met het grootste aanbod elektrische deelauto’s is MyWheels een van de grootste deelvervoer-aanbieders van Nederland. Specifiek in Utrecht timmeren ze hard aan de weg. Zo lanceerde de Gemeente Utrecht samen met MyWheels en andere partners eerder dit jaar de eerste Vehicle-to-Grid (V2G) deelautoservice van Europa: elektrische auto’s die stroom kunnen opslaan en terugleveren aan het net wanneer het net overbelast is.

De samenwerking met TivoliVredenburg onderstreept de vooruitstrevende koers van Utrecht: een stad die niet alleen investeert in innovatieve technologie, maar ook in toegankelijke, duurzame mobiliteit voor haar bewoners én bezoekers. “Door deze samenwerking laat TivoliVredenburg zien dat het belangrijk én mogelijk is om invloed te hebben op de duurzaamheidsimpact van bezoekersvervoer,” aldus Claire Sipkema, CCO van MyWheels. “Door te inspireren en een aantrekkelijk aanbod te doen, wordt het voor bezoekers makkelijker en logischer om de stap naar deelmobiliteit te maken.”

Fotograaf: Jonas van Impe