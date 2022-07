Woensdag 20 juli 2022 werd de Green Deal ondertekend, met afspraken voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone in Tilburg. De focus ligt op de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. De partijen die de deal ondertekenden zijn Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Waterschap De Dommel, Midpoint Brabant, Provincie Noord-Brabant, De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst en de gemeente Tilburg.

Toekomstbestendig Loven en Kanaalzone

Vitaal Loven en Kanaalzone zien duurzaam ondernemen als een belangrijk thema voor ondernemers op de bedrijventerreinen. Zij hebben de ambitie om toekomstbestendige bedrijventerreinen te worden waar een aantrekkelijk ondernemersklimaat heerst. Daarom slaan ze de handen ineen met de partners binnen de Green Deal om twee jaar lang aan duurzaamheidsdoelen te werken. Denk aan vergroening van het terrein, waterberging, energie besparen en onderling energie en afvalstromen uitwisselen.

Green Deal

Tijdens de Green Deal geven adviseurs bedrijven ondersteuning en advies over energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. De adviezen worden goed afgestemd op de wensen en behoeften van de ondernemer, zodat er ook daadwerkelijk concrete stappen gezet kunnen worden. Er worden behoeftebepalingsgesprekken gevoerd op voorhand, waarna de ondernemer maatwerkadvies krijgt. Een ondernemer kan ook deelnemen aan gezamenlijke initiatieven in samenwerking met meerdere ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan het onderling uitwisselen van warmte om zo het energieverbruik te verminderen. Welke specifieke kansen er collectief liggen, wordt onderzocht door middel van de behoeftebepalings- en adviesgesprekken.

Een duurzamer Tilburg doen we samen

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor zo’n 42% van het energieverbruik binnen de gemeente. Zij hebben dus een belangrijk aandeel in de energietransitie. De ervaring is dat samenwerking tussen ondernemers, gemeente en partners loont en de transitie versnelt. Stap voor stap naar een duurzamer Tilburg; dat doen we samen. De Green Deal is daarin de eerste stap. “Samen willen we concrete stappen zetten richting een klimaatneutrale stad. Daar hebben we iedereen bij nodig; inwoners maar zeker ook ondernemers. Door de samenwerking in de Green Deal kijken we samen met hen naar wat er mogelijk en noodzakelijk is voor verduurzaming. Dat is geen vrijblijvende kwestie. De omslag naar duurzame energie en klimaatadaptatie, ook op onze bedrijventerreinen, is hard nodig”, aldus wethouder Rik Grashoff (wethouder Duurzaamheid en Energietransitie).

Kick-off

Op 15 september 2022 is de officiële kick-off van de Green Deal voor bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone. Vanaf dat moment kunnen ondernemers gebruikmaken van de mogelijkheden van de Green Deal.