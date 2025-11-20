Amsterdam Made, het keurmerk en platform voor duurzame en lokale makers, bestaat tien jaar. Wat begon als een kwaliteitskeurmerk voor producten uit de stad Amsterdam is uitgegroeid tot een landelijk platform dat duurzaam vakmanschap zichtbaar maakt. Nu bereikt Amsterdam Made een nieuwe mijlpaal met de oprichting van de Locally Made Awards: een jaarlijks terugkerende landelijke awardshow voor de beste duurzame producten van Nederlandse bodem.

In 2015 kreeg de Amsterdamse maakindustrie een nieuw podium: Amsterdam Made, het keurmerk dat lokale, duurzame producten herkenbaar maakte. De eerste vijf makers die zich ‘Amsterdam Made’ mochten noemen – Brandt & Levie, Kesbeke Tafelzuur, Brouwerij ’t IJ, Roetz Bikes en Frederik Roijé – gaven meteen de toon aan: ambachtelijk, duurzaam en van hoge kwaliteit. De lancering vond plaats met toenmalig wethouder Kajsa Ollongren, die zich sterk maakte voor de lokale maakindustrie.

“Inmiddels is Amsterdam Made echt het visitekaartje van de stad geworden,” vertelt Oos Kesbeke, directeur van Kesbeke Tafelzuur en de allereerste die het keurmerk kreeg. “Het heeft lokale makers op de kaart gezet en een gevoel van trots gebracht.” Tiemen ter Hoeven, oprichter van Roetz Bikes, vult aan: “Het platform biedt een prachtige etalage van wat Amsterdamse makers te bieden hebben en draagt actief bij aan het terugbrengen van de ambachtsgeest in onze stad.”

Tien jaar na oprichting biedt Amsterdam Made ruim 200 gecertificeerde merken en talloze producten meer zichtbaarheid. Van circulaire kleding en handgemaakte sieraden tot designobjecten van gerecycled materiaal en natuurlijke verzorgingsproducten: allemaal met liefde gemaakt, met oog voor mens en milieu. Via het online platform ontdekken consumenten de verhalen achter de merken en producten en kunnen ze rechtstreeks bij de makers kopen.

Amsterdam Made kreeg in 2024 landelijke opvolging met de uitbreiding naar Locally Made, het keurmerk voor duurzame producten uit héél Nederland. Marit Timmerman, oprichter van Amsterdam Made en Locally Made: “Tien jaar lang hebben we de kracht van lokaal vakmanschap zichtbaar gemaakt. Eerst regionaal, toen landelijk. Nu zetten we die ontwikkeling voort met de Locally Made Awards, een jaarlijks terugkerend podium waar de beste producten van Nederlandse bodem de erkenning krijgen die ze verdienen. Het wordt tijd dat Nederland als duurzaam en kwalitatief hoogwaardig maakland echt maatgevend wordt.”

De Locally Made Awards wordt een jaarlijks evenement dat makers, merken en publiek samenbrengt: een podium voor trots, kwaliteit en innovatie!

Over Amsterdam Made

Amsterdam Made is een keurmerk voor lokale, duurzame producten gemaakt door Amsterdamse bedrijven. Het keurmerk staat voor duurzaamheid, creativiteit en vakmanschap. Door verhalen te delen, makers te verbinden en een online platform te bieden, stimuleert Amsterdam Made bewust en lokaal consumeren en versterkt het de Amsterdamse maakindustrie.