Huishoudens met een elektrische auto kunnen hun energierekening op dit moment veel sneller verlagen met een slimme laadpaal dan met een kleine thuisbatterij. Uit een analyse van BlueBird Power blijkt dat een slimme laadoplossing zich in veel gevallen binnen ongeveer één jaar terugverdient, terwijl een kleine thuisbatterij onder vergelijkbare omstandigheden een terugverdientijd heeft van circa 7,7 jaar.

De analyse is gebaseerd op het laadgedrag van gebruikers met een dynamisch energiecontract in de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2026. In die periode bedroeg de gemiddelde elektriciteitsprijs €0,22 per kWh. Door slim te laden tijdens goedkope uren, gemiddeld 21 procent van de zonnestroom direct zelf te gebruiken en opbrengsten uit certificaten voor Emissie Reductie Eenheden (EREs)mee te nemen, komt het effectieve laadtarief uit op ongeveer €0,05 per kWh.

Voor een elektrische auto die jaarlijks ongeveer 15.000 kilometer rijdt en daarvoor circa 3.000 kWh verbruikt, resulteert dat in ongeveer €150 aan jaarlijkse laadkosten. Ter vergelijking: een huishouden met een traditionele laadpaal zonder slim energiemanagement en MID meter en een vast energiecontract betaalt gemiddeld ongeveer €0,26 per kWh. Voor hetzelfde jaarlijkse verbruik komt dat neer op circa €780 aan laadkosten. Het verschil bedraagt daarmee ongeveer €630 per jaar.

Bestaande laadpunten bieden grootste kans

Juist huishoudens die al beschikken over een traditionele laadpaal kunnen volgens de analyse relatief eenvoudig profiteren. De benodigde infrastructuur is al aanwezig, waardoor in veel gevallen alleen de laadpaal hoeft te worden vervangen. Ook voor automobilisten die nu vooral openbaar laden kan slim thuisladen financieel aantrekkelijk zijn. Openbaar laden is vaak aanzienlijk duurder dan laden op eigen terrein, waardoor de investering zich ook in die situatie relatief snel kan terugverdienen.

Flexibiliteitsdiensten vergroten de businesscase

De huidige berekeningen zijn gebaseerd op slim laden, eigen zonnestroom en de opbrengsten uit energieflexibiliteit. De verwachting is dat de financiële voordelen de komende jaren verder toenemen doordat consumenten ook kunnen deelnemen aan flexibiliteitsdiensten zoals congestiemanagement, FCR en handel op de intraday- en onbalansmarkt. Bart Holthuizen, medeoprichter van BlueBird Power: “Veel consumenten kijken als eerste naar een thuisbatterij wanneer zij hun energierekening willen verlagen. Voor huishoudens met een elektrische auto is het op dit moment vaak logischer om eerst slim laden te optimaliseren. Daar is de financiële winst momenteel simpelweg groter.”

Vergelijking met kleine thuisbatterij

Voor de vergelijking is uitgegaan van een veelgekozen plug-in thuisbatterij van 2,7 kWh. Op basis van een dynamisch energiecontract en 2.000 kWh aan zonnestroom bedraagt de jaarlijkse besparing ongeveer €155, wat resulteert in een terugverdientijd van circa 7,7 jaar. Voor een slimme laadoplossing bedraagt de terugverdientijd in veel situaties ongeveer één jaar. Daarmee verdient deze investering zich tot acht keer sneller terug.

Ook zonder bidirectioneel laden

Opvallend is dat de berekeningen volledig zijn gebaseerd op de huidige mogelijkheden van slim laden. Bidirectioneel laden (Vehicle-to-Grid) is daarbij buiten beschouwing gelaten. Bart Holthuizen: “De aandacht gaat vaak uit naar bidirectioneel laden, terwijl consumenten ook zonder V2G vandaag al fors kunnen besparen. Door slim te laden, eigen zonnestroom optimaal te benutten en energieverbruik intelligent aan te sturen, ontstaat nu al een zeer sterke businesscase.”

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