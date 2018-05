Thema en plenaire programma 18de Nationaal Sustainability Congres bekend!

Sustainalize en CKC zijn als organisatoren verheugd een interessant, inspirerend en hoogwaardig plenair programma te kunnen presenteren van het Nationaal Sustainability Congres. De 18de editie van het jaarlijks grootste duurzaamheidscongres in Nederland zal op 8 november plaatsvinden in Congrescentrum 1931 te ‘s-Hertogenbosch. Tot 1 juli a.s. geldt een vroegboekkorting van € 100,–!

Duurzame daadkracht

De maatschappelijke opgaven (zowel milieu- als sociale uitdagingen) waarvoor we staan, zijn groter dan ooit maar inmiddels geagendeerd. De tijd begint te dringen om met drastische acties tot verbeteringen te komen en het tij te keren.

Niet voor niets committeerden bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zich eensgezind achter de Sustainable Development Goals. Daarnaast zijn er doelstellingen gedefinieerd voor duurzame energie en CO2-reductie, zowel vanuit het Klimaatverdrag van Parijs, op Europees niveau als door Nederland zelf. Ook voor een onderwerp als circulaire economie zijn ambities vastgelegd.

Om alle doelen te realiseren, is een gestroomlijnde daadkrachtige samenwerking tussen deze actoren vereist. Met snelle en brede marktintroducties van innovaties, kostenefficiency, snelle leercurves, brede gedragsverandering en sturing. Daarover gaat deze editie van het Nationaal Sustainability Congres. Als opening zal Ruud Koornstra, eerste Energiecommissaris van Nederland en voorzitter van de Raad van Partners van MVO Nederland, samen met dagvoorzitter Lars Sørensen, op prikkelende wijze ‘De Stand van het Land’ presenteren.

Project Drawdown: het meest omvattende plan dat ooit is voorgesteld tegen de opwarming van de aarde

Paul Hawken (oprichter) of Chad Frischmann (CEO) zal een keynote speech geven over ‘Project Drawdown’. Project Drawdown is het meest omvattende plan dat ooit is voorgesteld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De meest gekwalificeerde en diverse groep onderzoekers van over de hele wereld werden bevraagd om de 100 meest inhoudelijke, bestaande oplossingen voor de aanpak van klimaatverandering te identificeren, te onderzoeken en te modelleren. Wat werd ontdekt, is een weg vooruit die de opwarming van de aarde binnen dertig jaar kan terugdringen. Het laat zien dat de mensheid over de middelen beschikt. Er hoeft niets nieuws te worden uitgevonden. De oplossingen zijn aanwezig en actief.

Paul Hawken is een bekende Amerikaanse milieuactivist, ondernemer, auteur en activist. Hij inspireerde onder meer Ray Anderson, CEO van Interface tot het radicaal veranderen van de koers van deze tapijtfabrikant om in 2020 geen uitstoot meer te hebben. Ray Anderson (overleden in 2011) gaf op de 5de editie van het Nationaal Sustainability Congres in 2004 daarover een inspirerende speech.

Key-note staatssecretaris Stientje van Veldhoven

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) zal een key-note speech geven over onderwerpen als circulaire economie, plastic soep e.d. Welke daadkracht toont de politiek en de overheid?

Wie wordt de MVO Manager van Jaar 2018?

Voor de 6de keer zal de MVO Manager van het Jaar verkiezing georganiseerd worden door Sustainalize met als partners Moonen Packaging en Sustainable Talent. De drie genomineerden pitchen en de aanwezigen bepalen mede door stemming wie de winnaar wordt en opvolger van Tanja Roeleveld (Programma Manager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal GreenParks).

Klimaattop

In oktober a.s., een maand voor het congres, komt het nieuwe IPPC-rapport uit (‘Report on Global Warming of 1.5°C’). Welke nieuwe inzichten brengt dit rapport? Wat doet de Nederlandse overheid op COP24 (24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC) een maand na het congres (december) in Polen? In deze ‘klimaattop’ wordt de actualiteit belicht en bediscussieerd. Met inbreng van verschillende prominente betrokkenen bij het klimaatdebat o.l.v. dagvoorzitter Lars Sørensen:

Marcel Beukeboom, Klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden en afgevaardigde COP24 in Polen;

Klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden en afgevaardigde COP24 in Polen; Linda Steg, Hoogleraar omgevingspsychologie RU Groningen en Co-auteur IPPC Special Report on Global Warming of 1.5°C ;

Patrick Lammers, CEO Essent en Country Chair Innogy NL;

Marjan Minnesma, Directeur Urgenda.

‘Bridging generations for sustainability’

Als afsluiting van deze editie van het congres gaan we generaties verbinden om de daadkracht te versterken. Dit jaar bestaan zowel de Club van Rome als Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) 50 jaar. Kees Klomp (directeur van SMO en bekend auteur van boeken op het gebied van de ‘Betekeniseconomie’) en Bas de Leeuw (managing director van World Resources Forum en lid van de Club van Rome) gaan als vertegenwoordigers van beide jubilerende organisaties in dialoog met enkele jongeren o.l.v. Lars Sørensen. Aan bod komen daarbij zaken als:

– het delen van ervaringen om de boodschap over te brengen en organisaties en individuen te activeren tot daadkracht

– hoe kunnen organisaties als Club van Rome en SMO relevant blijven en ook de nieuwe generatie aanspreken



Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en aanmelden (met vroegboekkorting van € 100,– tot 1 juli) is te vinden op de congreswebsite: www.sustainability-congres.nl