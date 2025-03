Het college van B&W van Oss heeft op 25 maart besloten om de gemeenteraad positief te adviseren over het definitief ontwerp van de (ver)nieuwbouw van theater De Lievekamp. Tijdens een bijeenkomst in het Osse theater op woensdag 26 maart gaven wethouders Dolf Warris en Frank Den Brok een toelichting op het belang van De Lievekamp voor Oss. Paddy Sieuwerts presenteerde namens architectenbureau cepezed het unieke ontwerp. Het nieuwe gebouw wordt energieneutraal en sluit aan bij de duurzame plannen van de gemeente. Een bijzonder aspect is dat materialen van het oude Zuiderstrandtheater uit Den Haag een tweede leven krijgen. Dit bespaart veel CO2 en maakt De Lievekamp tot een voorbeeld van circulair bouwen.

In het nieuwe theater krijgt De Lievekamp een nieuwe grote zaal, met een capaciteit van ruim 900 stoelen. Dit biedt in de programmering mogelijkheden om de grotere producties voor de toekomst te behouden en nieuwe aan te trekken. De huidige grote zaal wordt omgebouwd naar een kleinere zaal met 350 stoelen (of 600 staanplaatsen). Daarnaast komt er een kleine zaal, een zogenaamde vestzakzaal, met 100 stoelen. Een nieuwe backstageruimte, foyers en theatercafé maken het theater compleet. Ook het onderkomen van het Centrum voor de Kunsten Muzelinck wordt helemaal vernieuwd. Met dit nieuwe gebouw krijgt De Lievekamp een multifunctionele invulling met meerdere gebruikers, zoals de Filmliga, Stadsharmonie KVA en toneelvereniging Internos. Het wordt een laagdrempelig en inspirerend cultureel cluster dat perfect aansluit bij een gemeente die groeit naar meer dan 100.000 inwoners.

Lievekamp Circulair

Er waren al langer plannen om De Lievekamp te moderniseren. Eind 2020 deed zich een bijzondere kans voor: het Zuiderstrandtheater uit Den Haag was in de markt voor hergebruik. Gemeente Oss besloot in 2022 tot aankoop. Lagemaat-Heerde was het bedrijf dat in staat bleek om dit theater minutieus te demonteren en op te slaan, zodat het straks weer kan worden opgebouwd. Het project is niet alleen uiterst complex door het samenvoegen van twee gebouwdelen, maar ook door de duurzaamheidsambitie. Het vernieuwde theater wordt een energieneutraal gebouw. Dit alles sluit perfect aan bij de circulaire ambities van Oss als Global Goals-gemeente. Het project, toepasselijk Lievekamp Circulair genoemd, belooft een aanzienlijke CO2-besparing dankzij circulair bouwen.

Vervanging na zestig jaar trouwe dienst

Theater De Lievekamp is al ruim 50 jaar een belangrijke culturele trekpleister voor Oss en omgeving. Met een zeer succesvolle programmering is het een financieel gezond theater dat midden in de maatschappij staat. Het gedateerde gebouw beperkt echter steeds meer de kwalitatieve, functionele, esthetische en economische mogelijkheden. “Na bijna zestig jaar trouwe dienst is Theater De Lievekamp toe aan vervanging,” aldus wethouder Dolf Warris. “Hoewel het gebouw misschien nog een warme uitstraling heeft dankzij het geweldige team dat er werkt, zijn er wezenlijke tekortkomingen. De zaalcapaciteit is beperkt, het podium en de toneeltoren voldoen niet aan moderne eisen en het gebouw is slecht toegankelijk voor mensen met fysieke beperkingen. Bovendien kampt De Lievekamp met een gebrek aan duurzaamheid. Het is tijd voor een toekomstbestendig, uitnodigend en multifunctioneel gebouw, dat klaar is voor de toekomst.”

Open tijdens de bouw

Wanneer de gemeenteraad in mei a.s. akkoord gaat met het definitief ontwerp, volgt een Europese aanbesteding voor de bouw. Naar verwachting zal daarmee in het eerste kwartaal van 2026 kunnen worden gestart. De verbouwing verloopt in fases. Er wordt begonnen met de herbouw van het Zuiderstrandtheater, met de nieuwe grote zaal en de vestzakzaal. Tijdens het hele proces blijft theater De Lievekamp open.

Cultureel hart van de regio

Het is de ambitie om De Lievekamp als cultureel hart van de regio te versterken, zodat het gebouw hét icoon voor cultuurbeleving en -educatie wordt. Aan de Raadhuislaan-Zuid in Oss neemt De Lievekamp een prominente plek in. Er wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van deze laan. Dat biedt de uitgelezen kans om het nieuwe multifunctionele gebouw en de toevoeging van een woonomgeving met gezondheidscentrum en kleinschalige voorzieningen, tot het kloppende hart van de Raadhuislaan-Zuid te maken.

Foto: Artist Impression | Gemeente Os