In de Osse polders gaat een nieuw project van start waarin de uitstoot van ammoniak uit de landbouw met behulp van satellietdata en aanvullende metingen wordt gevolgd en geanalyseerd. Het ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Natuur (LVVN) ondersteunt het project met subsidie. Lokale boeren werken hierin samen met het Nederlandse data- en technologiebedrijf Caeli uit Amsterdam.

Het project past binnen de kabinetskoers om het stikstofbeleid sterker te baseren op meten en doelsturing. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het meetnet voor stikstof wordt uitgebreid, onder meer met satellietwaarnemingen, en dat doelvoorschriften een belangrijkere rol krijgen in vergunningverlening. Betrouwbare en objectieve data vormen daarbij een randvoorwaarde. “Dit project laat zien hoe satellietmetingen en data-analyse kunnen bijdragen aan doelsturing in de praktijk,” zegt Martin Smit, oprichter en CEO van Caeli. “Door veranderingen in concentraties over tijd inzichtelijk te maken, ontstaat een feitelijke basis om te beoordelen of maatregelen effect hebben.”

Het project wordt uitgevoerd door het Agrarisch Collectief Oss (ACO), een samenwerkingsverband van boeren in de Osse polders. Door waarnemingen vanuit de ruimte te combineren met gegevens van meetpunten op de grond, ontstaat een gedetailleerd beeld van ammoniakconcentraties en emissiepatronen in het gebied.

Caeli combineert satellietwaarnemingen met grondmetingen en past data-analyse en machine-learningmodellen toe om verschillende databronnen te valideren en te analyseren. Daarmee kunnen ontwikkelingen in concentraties worden gevolgd en kan worden onderzocht welke maatregelen aantoonbaar bijdragen aan het verminderen van emissies. De inzichten zijn bedoeld om doelsturing en doelgerichte vergunningverlening verder te ondersteunen.

Volgens Gerrit van Bergen, voorzitter van het Agrarisch Collectief Oss, is het project van groot belang voor de sector. “Wij willen verantwoord gezond voedsel produceren, zonder concessies te doen aan het milieu. Het meten van emissies helpt ons enorm om inzicht te krijgen in onze uitstoot en hoe we die kunnen verminderen. Ik ben trots op alle collega’s in de polder die hieraan willen meewerken.”

Ook de Gemeente Oss ziet het project als een belangrijke stap. Wethouder Sidney van den Bergh (landbouw): “Boeren in de Osse polders mogen trots zijn op deze subsidie. Als overheid willen wij samen met boeren blijven innoveren om antwoorden te vinden op maatschappelijke opgaven. Het concreet meten van uitstoot is een belangrijke eerste stap om inzicht te krijgen, en uiteindelijk toe te werken naar verlaging van de uitstoot.”

Het project wordt gevolgd door meerdere overheden en kennisinstellingen. De resultaten zullen ook relevant zijn voor beleid en vergunningverlening op provinciaal en nationaal niveau.