Op dinsdag 18 november, tijdens de Houtdag, lanceerde MaterialDistrict het boek The Timber Truth – Busting the Myths About the Real Potential of Timber Buildings. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan prof. dr. Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bosbouw aan Wageningen University & Research en IPCC-auteur.

Relevantie en actualiteit

In een tijd waarin houtbouw volop in de belangstelling staat als duurzaam alternatief, brengt The Timber Truth broodnodige nuance. Het boek is geen promotieverhaal voor hout, maar een feitelijke, gebalanceerde publicatie die zowel onterechte scepsis als overdreven beloften corrigeert.

De publicatie is geschreven voor architecten, ontwerpers, beleidsmakers en andere professionals die willen bouwen op feiten in plaats van aannames – en beter geïnformeerde keuzes willen maken in de transitie naar een biobased gebouwde omgeving. Aan de hand van actuele inzichten en internationale praktijkvoorbeelden biedt het boek een realistisch beeld van de werkelijke mogelijkheden én beperkingen van bouwen met hout.

De Britse architect Andrew Waugh (Waugh Thistleton Architects), die het voorwoord schreef, noemt het boek “a crucial first step towards regenerative, nature-positive construction.” Hij onderstreept het belang van feitelijke kennis: “We know how to build better. This book reminds us why we must.”

Over het boek

The Timber Truth – Busting the Myths About the Real Potential of Timber Buildings, geschreven door dr. Pablo van der Lugt, is het eerste boek dat zich volledig richt op het ontrafelen van zestien hardnekkige mythes over houtbouw. Van vermeende brandonveiligheid en akoestische problemen tot bosbeheer, beschikbaarheid, CO₂-opslag en verzekerbaarheid: elk hoofdstuk legt een mythe onder de loep, onderbouwd met actuele wetenschappelijke inzichten, data en internationale praktijkvoorbeelden.

Het boek is opgebouwd rond vier thema’s:

Building Quality & Performance

Environment & Climate

Forestry & Availability

Economy & Market

De cases – waaronder HAUT (Amsterdam), Sara Kulturhus (Zweden), Mjøstårnet (Noorwegen), SAWA (Rotterdam) en World of Volvo (Zweden) – laten zien hoe houtbouw wereldwijd wordt ingezet op hoog niveau. Daarmee biedt het boek een realistische, rijk geïllustreerde en onderbouwde kijk op de échte potentie van bouwen met hout.

Over de auteur

Dr. Pablo van der Lugt is architectonisch ingenieur, TEDx-spreker en een internationaal erkend expert op het gebied van biobased bouwen en duurzame materialen. Met eerdere publicaties als Tomorrow’s Timber en Booming Bamboo slaagt hij erin om wetenschap en ontwerppraktijk overtuigend te verbinden. In The Timber Truth brengt Van der Lugt feiten, context en nuance in een debat dat vaak wordt gedomineerd door meningen.

“Houtbouw zit nog te vaak gevangen tussen enthousiasme en wantrouwen,” zegt hij. “Dit boek wil voorbij de meningen, richting bewijs en vakmanschap.”

Met dit nieuwe boek rekent hij af met zestien hardnekkige mythes over houtbouw, in de overtuiging dat beter geïnformeerde keuzes leiden tot betere gebouwen — voor mens, klimaat en materiaalgebruik.

De technische eindredactie van The Timber Truth werd verzorgd door een deskundig team van onder andere Alba Concepts, LÜNING Engineers, Nieman, PEFC Nederland, TU Delft en Wageningen University & Research (WUR). Ook werd de totstandkoming mogelijk gemaakt door partners LÜNING Engineers, Metropoolregio Amsterdam, NICE Developers en PEFC Nederland.

The Timber Truth is hier online te bestellen.